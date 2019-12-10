Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 448.3 eur/kzt 489.68

    rub/kzt 5.33 cny/kzt 62.48
Прогноз погоды
Астана
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Общество

    В Шымкенте прошла патриотическая акция «Көк тудың желбірегені»

    10 Декабря 2019, 18:16

    ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ - В Шымкенте прошла патриотическая акция «Көк тудың желбірегені», передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Мероприятие, посвященное Дню Независимости, организовано при поддержке профсоюзных организаций города Шымкент и Туркестанской области.

    На праздничном торжестве выступил с речью и поздравил горожан с Днем Независимости председатель объединения профсоюзов Берик Бекжанов. Также он призвал с уважением и бережно относиться к нашему флагу. На собрании он вручил дипломы и нагрудные знаки наиболее активным патриотам, принявшим участие в стартовавшей в июле в социальных сетях акции.

    В числе награжденных аким района аль Фараби Габит Мауленкулов, директор музея изобразительных искусств Айнабек Оспанов, акын Даурен Айманбет, корреспонденты газет «Шымкент келбеті» и «Панорама Шымкента» Кайрат Карибаев, Ақмарал Молдиярқызы. Акция, посвященная воспитанию уважения к государственным символам, завершилась концертом артистов филармонии.

    Напомним, в патриотической акции «Көк тудың желбірегені» наибольшую активность проявили работники образования, здравоохранения и культуры.

    Автор: Айнур Акбаева

    Автор:

    Патриотизм Шымкент
    Новости по теме
    Новости по теме
    Полицейские обратились к казахстанским школьникам
    Система защиты прав потребителей изменится в Казахстане
    В пяти принятых нормативных постановлениях нормы признаны неконституционными – Эльвира Азимова
    На 20% ежегодно растет количество обращений о нарушениях прав потребителей в Казахстане
    Популярное
    1 Заморозки прогнозируют в СКО
    2 Сильные дожди идут в СКО
    3 Юрий Ильин допрошен по делу о пожарах в области Абай
    4 Тимур Бекмамбетов обратился к акимам областей
    5 Новые автобусы, светофоры и весы для большегрузов: власти Астаны просят у депутатов 46 миллиардов тенге