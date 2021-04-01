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    В Шымкенте продолжается вакцинация против коронавируса

    1 Апреля 2021, 02:37

    ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ - В городе продолжается вакцинация от коронавирусной инфекции, с начала прививочной кампании в Шымкент поступило 7400 доз первого компонента «Спутника V» и 5800 доз для ревакцинации, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Оtyrar.kz.

    Мутировавших штаммов вируса в Шымкенте, нет. По словам Бакытжана Позилова, не регистрированы в городе и случаи, когда после введения вакцины пациенты испытывали нежелательные побочные эффекты. Вакцинироваться, подчеркивают врачи, необходимо и тем, кто переболел COVID-19 или пневмонией с признаками коронавирусной инфекции.

    «Я болел пневмонией, у меня было 17 процентов поражения легких и, когда стартовала вакцинация, первым привился, две дозы сделал. Сейчас у меня есть антитела и я не могу заразить своих родных и близких», — говорит Бакытжан Позилов, руководитель управления здравоохранения г. Шымкента.

    За минувшие сутки в городе выявили 47 заболевших коронавирусом.

    За год в Шымкенте всего зарегистрировано 6805 пациентов с коронавирусной инфекцией, 200 из них — несовершеннолетние дети. 15 пациентов скончались, выздоровели почти 6 тысяч человек.

    Автор:

    Махаббат Сыздыкова

    Шымкент Коронавирус в РК Вакцинация
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