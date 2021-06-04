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    В Шымкенте полицейские провели рейд по профилактике падений детей из окон

    4 Июня 2021, 18:30

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Инспекторы отдела ювенальной полиции Абайского РУП ДП г. Шымкента совместно с сотрудниками городского департамента по чрезвычайным ситуациям напомнили горожанам о мерах, которые позволят предупредить падение малолетних детей из окон, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДП города.

    В ходе совместного рейда организаторы провели с жителями профилактические беседы и раздали памятки

    Стражи порядка подчеркнули, что безнадзорность несовершеннолетних и несоблюдение элементарных мер безопасности их родителями являются основными причинами выпадения несовершеннолетних из окон многоэтажных домов.

    Также правоохранители заострили внимание горожан на том, что использование москитных сеток не может защитить детей от падения, поскольку они не выдерживают веса ребенка.

    «Не оставляйте детей в квартирах с открытыми окнами, отодвиньте от подоконников мебель, по которой дети могут взобраться. Следует установить на окна специальные фиксаторы, которые не позволят полностью открыть створки», - отметили сотрудники полиции.


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    МВД РК Шымкент Общество
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