В Шымкенте подведены итоги четвертого дня чемпионата РК по боксу

ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ - На ринге в Шымкенте сегодня у женщин определились полуфиналистки в весе до 48, 54 и 57 килограммов. Мужчины разыгрывали выход в полуфинал в весе до 49 килограммов и выход одну четвёртую в категориях до 60, 69, 81 и 91 килограмма. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Казахстанскую федерацию бокса.

Акмолинский боксёр, пятикратный чемпион страны, чемпион Азии и WSB Темиртас Жусупов стал первым полуфиналистом чемпионата Казахстана в весе до 49 килограммов. 32-летний Жусупов – самый опытный боксёр в этом весе и, по крайней мере, на 10 лет старше всех своих соперников в Шымкенте. По итогам 2018 года Жусупов был назван лучшим казахстанским боксёром.

Чемпионка мира 2016 года, заслуженный мастер спорта РК из Акмолинской области Дина Жоламан вышла в полуфинал чемпионата страны по боксу, одержав верх над своей подругой и соперницей в весе до 54 килограммов Рано Пархатовой. Следующий бой – с кызылординкой Даметкен Келимбет. Сильную заявку на победу в этом весе также составляет мастер спорта международного класса, имеющая опыт в профессиональном боксе Балауса Муздиман из Алматинской области.

Титулованный столичный боксёр, мастер спорта международного класса, чемпион Азиатских игр 29-летний Ильяс Сулейменов вышел в четвертьфинал чемпионата страны, обыграв алматинца Мухамеджана Балтабая в весе до 60 килограммов. Навстречу Сулейменову, в стремлении к финалу и золоту продвигается 21-летний Саматали Толтаев, чемпион Азии среди молодёжи.

В весе до 69 килограммов на чемпионате страны в одну четвёртую финала прошёл один из главных претендентов на звание чемпиона – участник Олимпиады в Рио, обладатель лицензии Игр в Токио, призёр чемпионатов мира Аблайхан Жусупов. Карагандинец, постоянно атакуя, работая сериями, одолел Сабыржана Бекбергенова из Акмолинской области. В следующем поединке с Жусуповым встретится чемпион Азии среди молодёжи Дархан Дуйсебай. Дархан завершил поединок в одной восьмой супербыстро, трижды отправив соперника в нокдаун. Спортсмену из Алматинской области всего 19 лет; в 2019 году он выиграл молодёжный чемпионат Азии, причём в финале сражался с узбекским боксёром Джавлонбеком Юлдошевым.

Асланбек Шымбергенов из Жамбылской области, двукратный чемпион WSB и призёр летних Азиатских игр 2018 года также прошёл в одну четвёртую финала чемпионата страны по боксу после победы над Азаматом Ибраимовым из Восточного Казахстана. Шымбергенов – фаворит в весе до 69 килограммов, категории, которая принесла Казахстану несколько золотых олимпийских наград.

Нурбек Оралбай, молодёжный чемпион мира из Нур-Султана вышел в ¼ финала чемпионата Казахстана после победы над Артёмом Востриковым из ВКО. В категории до 81 килограмма самым сильным конкурентом и пока бесспорным лидером считается Бекзат Нурдаулетов – чемпион мира 2019 года, представитель Мангистау пропустил предварительный бой благодаря своему рейтингу и появится на ринге только в четвертьфинальной стадии, где встретится с Амандыком Манашевым из Атырауской области.

Близнец Нурбека, Айбек Оралбай, чемпион юношеской Олимпиады, остался без предварительного боя – его соперник в весе до 91 килограмма снялся с соревнований. Тем не менее, у тяжеловесов было на что посмотреть – техничные и захватывающие бои показали костанаец Михаил Коханчик и 20-летний трёхкратный чемпион Азии, гордость столичной команды Сагындык Тогамбай. Все они в четвертьфинале.



Фото: Сергей Штрак

