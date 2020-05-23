В Шымкенте ожидаются неблагоприятные метеоусловия

ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ - О метеорологических условиях загрязнения воздуха в городах Казахстана 23 мая рассказали в РГП «Казгидромет», передает МИА «Казинформ».

«23 мая 2020 года в городе Шымкент ожидаются неблагоприятные метеорологические условия загрязнения воздуха», - говорится в сообщении.

В остальных регионах метеорологические условия будут благоприятными.

Неблагоприятные метеоусловия (НМУ) представляют собой сочетание краткосрочных метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха.

При возникновении НМУ возможно ухудшение качества атмосферного воздуха в населенных пунктах. Одним из важнейших факторов, определяющих формирование уровня загрязнения, является прогноз синоптической ситуации (ветер, осадки, влажность, температура воздуха).