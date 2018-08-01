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В Шымкенте открыли отделение острой травмы при детской больнице

1 Августа 2018 14:36 210
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В Шымкенте открыли отделение острой травмы при детской больнице

АСТАНА. ШЫМКЕНТ - В Шымкенте в городской детской больнице № 1, что в микрорайоне «Асар», создано отделение острой травмы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на otyrar.kz.

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Здесь оказывают высокотехнологическую медицинскую помощь, делая операции для восстановления костей. Одна из таких - остеосинтез. После нее нет необходимости в гипсовых повязках, вытяжке, а главное - уже через месяц ребенок может ходить без костылей.

Больница работает в режиме 24/7.

 

 

Фото иллюстративное: park72.ru 

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Ключевые слова: Здравоохранение, Астана,
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