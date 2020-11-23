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    В Шымкенте осудили мужчину за организацию игры в покер

    23 Ноября 2020, 10:10

    ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ - Приговором Аль-Фарабийского районного суда города Шымкент гражданину, организовавшему незаконный игорный бизнес, назначено наказание в виде ограничения свободы сроком на 1 год и 100 часов принудительного труда, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Комитета по финансовому мониторингу Минфина РК.

    Ранее сотрудники Департамента экономических расследований по городу Комитета по финансовому мониторингу выявили факт незаконной организации игры «покер» в арендованной квартире по пр. Д.Кунаева г.Шымкент.

    Осужденный, нарушив требования Закона РК «Об игорном бизнесе», не имея разрешения (лицензии) на деятельность в сфере игорного бизнеса и не размещая залы для игр в указанных в Законе адресах, организовал незаконный игорный бизнес.

    Вещественные доказательств в виде 100 000 тенге обращены в доход государства, набор для диллера и 200 фишек уничтожены.


    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Минфин РК Шымкент
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