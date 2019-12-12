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    В Шымкенте обсуждены вопросы перехода на латинскую графику

    12 Декабря 2019, 22:27

    ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ – Глава государства Касым-Жомарт Токаев в своем Послании народу Казахстана отметил, что настала пора усилить роль казахского языка как государственного и сделать его языком межнационального общения. В этой связи в Шымкенте обсуждены вопросы реализации государственной программы развития языков на 2011-2019 годы, а также подготовки к переходу на латинскую графику, передает МИА «Казинформ».

    В научно-практической конференции «Тіл. Тәуелсіздік. Тағылым», организованной методическим центром изучения языков, приняли участие ученые национально-научного практического центра имени Ш. Шаяхметова «Тіл-қазына», представители интеллигенции, языковеды.

    «Есть люди, которые говорят, что предлагаемый сегодня вариант латинской графики неокончательный. Если обратимся к истории, то увидим, что различные варианты написания кириллицы предлагались10 лет. Поэтому предложенный вариант перехода на латинскую графику надо брать за основу, а изменения будут внесены уже по ходу реализации», - сказала научный секретарь национально-научного практического центра имени Ш.Шаяхметова «Тіл-қазына» Анар Фазылжан.

    В ходе конференции поднимались вопросы терминологии в судебной системе, медицине.

    «60 процентов судебных дел рассматривается на государственном языке. Хотя наш регион и считается казахоязычным, проблем в этой сфере еще достаточно», - отметил руководитель отдела информационного обеспечения Шымкентского городского суда К. Дюсенби.

    Специалист управления информационных технологий и анализа национально-научного практического центра имени Ш.Шаяхметова «Тіл-Қазына» С.Кабылов заверил, что для реализации этой цели привлечены специалисты IT-сферы, создаются рабочие группы.

    В завершение мероприятия наиболее отличившимся в пропаганде родного языка и укреплении его роли гражданам были вручены Благодарственные письма.

    Автор: Айнур Акбаева

    Автор:

    Гульмира Байзакова

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