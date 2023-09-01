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    В Шымкенте няня обокрала своих работодателей на 1,5 млн тенге

    1 Сентября 2023, 20:24

    ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ - Сначала девушка забрала из хозяйской шкатулки обручальное кольцо и сбыла его на рынке. Далее, узнав, что пропажу никто не заметил, присвоила и остальные ювелирные изделия из золота, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МВД РК.

    Обнаружившая кражу женщина обратилась с заявлением в УП Абайского района. Факт полицейские зарегистрировали по статье 188 Уголовного кодекса РК.

    Оперативная группа тщательно осмотрела место преступления и собрала всевозможные улики, которые могли бы указать на вора. Следователи опросили присутствовавших в доме в момент хищения. Также были проверены записи с близрасположенных к адресу камер наружного наблюдения.

    «В результате, оперативники выявили причастную к преступлению. Ей оказалась молодая девушка, ухаживающая за детьми потерпевшей. Няня свою вину признала и в полном объеме возместила ущерб. В свою очередь, заявительница указала, что больше не имеет претензий к подозреваемой в краже девушке», - говорится в сообщении ведомства.

    Во избежание краж ценных предметов, сотрудники полиции рекомендуют быть бдительными, и, по возможности хранить золотые украшения в сейфах и других недоступных для воров местах.

    Автор:

    Зифа Хабирова

    Шымкент полиция
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