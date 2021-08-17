Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 441.74 eur/kzt 476.15

    rub/kzt 5.51 cny/kzt 62.61
Прогноз погоды
Астана+21+23℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Общество

    В Шымкенте не будут встречать беженцев из Афганистана – акимат

    17 Августа 2021, 13:14

    ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ - В Шымкенте не ведется подготовка ко встрече беженцев из Афганистана. Об этом официально заявили в пресс-службе акимата города, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Ранее в социальных сетях распространялась информация о том, что якобы школу в Шымкенте готовят ко встрече беженцев из Афганистана. Информацию прокомментировали в пресс-службе акимата города.

    «Пресс-служба акимата Шымкента официально сообщает о том, что информация о подготовке ко встрече беженцев из Афганистана не соответствует действительности. В школе №120 населенного пункта Тогуз ведутся плановые работы по подготовке к новому учебному году», - прокомментировали в пресс-службе акимата.

    Ранее на экстренном заседании члены Совбеза ООН обсудили ситуацию в Афганистане.

    После консультаций за закрытыми дверями на экстренном заседании в связи с событиями в Афганистане члены Совета Безопасности выступили с заявлением для прессы, в котором призвали немедленно прекратить вооруженные действия и любые проявления насилия в Афганистане, восстановить конституционный порядок и безопасность, добиться национального примирения и путем переговоров срочно сформировать новое правительство, представляющее разные слои общества, включая женщин.

    Автор:

    Арайлым Мұрат

    Акимат Афганистан Шымкент Общество Фейки
    Новости по теме
    Новости по теме
    На лечение алматинцев потратили более 52 миллиардов тенге за три месяца
    Мурал в память о пожарном Мейржане Айманове появился в Павлодаре
    Рабочая группа ведет работу по решению вопросов бывших работников «БерАли Мангистау Компани»
    Казахстанские школьники поехали в Крым: в Минпросвещения разъяснили ситуацию
    Популярное
    1 Ряд кадровых перестановок произвели в акимате Костанайской области
    2 Три объекта водного хозяйства в Жетысуской области находятся в аварийном состоянии – сенатор
    3 Сколько средств предусмотрено на субсидирование стоимости услуг по подаче воды в РК
    4 Более 29 млн га сельхозземель фактически не пригодны для дальнейшего использования
    5 Площадь новых орошаемых земель превысила 50 тысяч га – Минсельхоз