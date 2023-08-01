В Шымкенте мужчина требовал $100 тысяч у друга и угрожал выложить его интимные фото в сеть

ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ - Компрометирующие фотографии мужчина скачал из телефона друга в ходе совместного застолья, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Polisia.kz.

«В полицию с заявлением о вымогательстве обратился житель Каратауского района. Мужчина сказал, что ему угрожал неизвестный пользователь соцсети, который требует с него 100 тысяч долларов, иначе шантажист обещал выложить в сеть его личные фото и видео интимного характера», - рассказали в пресс-службе департамента полиции Шымкента.

Мужчина волновался за свою репутацию и согласился на условия злоумышленника. Следуя его указаниям, он оставил сумку с 10 млн тенге под металлической трубой на одной из улиц. Подозреваемого полицейские задержали, когда тот спустя несколько часов явился за деньгами.

«Факт зарегистрировали в ЕРДР по части 4 статьи 194 УК. Удивлению и разочарованию заявителя не было предела, когда он узнал в задержанном своего друга. Выяснилось, что горе-товарищ в ходе застолья, воспользовавшись нетрезвым состоянием приятеля, завладел компрометирующими снимками в его смартфоне. Вымогателя водворили в ИВС. Проводится досудебное расследование», - заключили в ведомстве.