В Шымкенте изменены ограничительные меры

ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ - Постановлением Главного государственного санитарного врача города Шымкент Абдиманапа Тулебаева изменены ограничительные меры, в связи с продолжением регистрации заболеваемости COVID-19, ростом заболевания вирусной пневмонии и в целях дальнейшего предупреждения распространения коронавирусной инфекции среди населения, передает МИА «Казинформ».

Как отмечается в тексте документа, приняты следующие меры:

- ограничение деятельности продовольственных и непродовольственнных рынков, (специализированные, вещевые, скотные и авторынки), ярмарок при соблюдении заполняемости не более 30% и не менее 4 кв. метров на одного посетителя в будние (рабочие) дни с 06:00 до 18:00 часов, в выходные и праздничные дни с 09:00 до 17:00 часов, не крытые рынки работают в обычном режиме. При этом определить один день недели для проведения санитарно - дезинфекционных работ. Деятельность ярмарок осуществлять с соблюдением усиленного санитарно-дезинфекционного режима, в том числе обеспечить установку дезинфекционного тоннеля и санитайзеров»;

- ограничение деятельности продовольственных гипермаркетов, супермаркетов, минимаркетов и магазинов у дома вне зависимости от места нахождения по времени с 09:00 до 23:00 часов в будние, выходные и праздничные дни»;

- ограничение деятельности (обслуживание посетителей) по времени с 07:00 до 23:00 часов в будние, выходные и праздничные дни объектов общественного питания, работающих на открытом воздухе и объектов, расположенных в зданиях (кафе, рестораны, лаундж-бары, фудкорты, спорт-бары, бары, столовые, кофейни и кулинарии), в том числе расположенных в торгово - развлекательных центрах с размещением обеденных столов до 50 посадочных мест. На объектах общественного питания заготовка продукции и уборочно-дезинфекционные мероприятия проводятся в обычном режиме. Запрещено проводить торжественные, памятные мероприятия (корпоративы, банкеты, той, поминки, дни рождения, юбилеи, проводы, кудалык, беташар и другое), запрет на работу банкетных залов и использование кальянов на объектах общепита»;

- запрет на проведение зрелищных, спортивных, семейных, памятных мероприятий и массовых новогодних мероприятий (в том числе организация гуляний, утренников, за исключением утренников в детских дошкольных организациях - отдельно в группах без посторонних лиц и участия зрителей), форумов, конференций, семинаров и мероприятий, связанных с массовым скоплением людей, в том числе на дому, за исключением проведения чемпионатов РК и республиканских соревнований (по единому республиканскому календарю), без участия зрителей, при условии соблюдения усиленного санитарно-дезинфекционного режима, с одновременным скоплением не более 100 человек»;

- организацию работы торгово-развлекательных центров, торговых домов (бутиков), торговых сетей при соблюдении заполняемости не более 30%, и не менее 4 кв. метров на одного посетителя, с ограничением по времени в будние (рабочие) дни с 09:00 до 23:00 часов, в выходные и праздничные дни с 09:00 до 22:00 часов;

- запрет на работу цирка, деятельности развлекательных учреждений (караоке, бильярд, компьютерные клубы, ночные клубы, боулинг центры, детские игровые площадки и аттракционы в закрытых помещениях, батуты и другие), букмекерских контор, ледовых площадок при торгово-развлекательных комплексах, центрах, торговых домах. Разрешена работа кинотеатров (заполняемость не более 50%, с регистрацией на портале «InfoKazakhstan.kz», с соблюдением масочного режима, шахматной рассадки, социальной дистанции и соблюдении требований постановления) с ограничением по времени в будние (рабочие) дни с 09:00 до 23:00 часов, в выходные и праздничные дни с 09:00 до 22:00 часов. Кинотеатры на открытом воздухе работают в обычном режиме с соблюдением масочного режима и социальной дистанции».

- разрешить движение общественного транспорта в будние, выходные и праздничные дни с 07:00 до 23:00 часов. Контролировать обязательное ношение масок и заполняемость по количеству мест».



