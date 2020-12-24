В Шымкенте более ста человек намерены быть наблюдателями на выборах

ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ – В Шымкенте более 100 человек намерены быть наблюдателями на выборах. Об этом сообщила на брифинге руководитель городского непартийного штаба волонтеров-наблюдателей Бейсенкуль Нарымбетова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«На сегодняшний день в штабе зарегистрировались более 100 человек. Наша основная цель - подготовка профессиональных наблюдателей. С зарегистрированными наблюдателями проводятся тренинги по выборному законодательству, основным обязанностям и этике наблюдателей, ситуационным обстоятельствам», - сказала Б.Нарымбетова

Кроме этого, по городу Шымкенту зарегистрированы 293 наблюдателя по 8 отраслям от Федерации профсоюзов РК. Это специалисты сфер здравоохранения, образования, профессиональных общественных услуг, дорожно-транспортной, коммунальной, энергетической, спорта, сельского хозяйства.

«Наша главная задача - провести чистые выборы! Придерживаться принципов объективности, справедливости, открытости, ответственности, гласности, политического плюрализма и профессионализма! Наша цель - уважать работу других организаций, независимых наблюдателей, налаживать с ними сотрудничество», - сообщила председатель регионального штаба Гражданского альянса в Шымкенте Баян Жандосова.



