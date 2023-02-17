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    В Шымкенте 173 сотрудника МЧС откачивали воду после сильного дождя

    17 Февраля 2023, 21:53

    ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ – Пресс-служба Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан сообщила о ситуации в Шымкенте. 173 сотрудника откачивали воду, чтобы не допустить затопления дворов, передает МИА «Казинформ».

    «В целях недопущения подворового затопления в микрорайонах города Шымкента проводились работы по откачке воды и выкладке мешков с инертным материалом.

    В работах по откачке воды было задействовано 87 единиц техники, 65 мотопомп, 173 человека личного состава. В целом откачено 2 508 кубических метров воды, выложено 800 мешков с инертным материалом», - говорится в публикации пресс-службы МЧС РК в Telegram-канале.

    Ранее сообщалось, что дожди ожидаются в Алматы и Шымкенте. Согласно заранее объявленному штормовому предупреждению, на территории города 16-17 февраля 2023 года идут осадки в виде сильного дождя. В целях предупреждения ЧС в департаменте организована работа оперативного штаба.

    Фото: t.me/qr_tjm

    Автор:

    Анаргуль Хамитова

    Паводок Шымкент Погода МЧС
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