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    В Шымкент доставлено 40 тысяч доз вакцины Vero Cell

    17 Августа 2021, 21:00

    ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ - В Шымкент доставлено 40 тысяч доз китайской вакцины Vero Cell Sinopharm. Об этом сообщил руководитель городского управления здравоохранения Бакытжан Позилов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акимата города.

    «Вакцина Vero Cell от компании Sinopharm теперь доступна и в Шымкенте! 40 тысяч доз, доставленных в город, были распределены по поликлиникам. Вакцина Vero Cell успешно применяется в 45 странах мира, включая Китай, Объединенные Арабские Эмираты, Турцию, Сербию, Беларусь, Бахрейн и другие. Всемирная организация здравоохранения одобрила вакцину Vero Cell для использования с 7 мая этого года», - сообщил руководитель управления.

    Главный врач города также отметил особенность этой вакцины. По его словам, отсутствие жестких требований к хранению вакцины очень удобно в условиях нехватки ресурсов. Это первая в мире вакцина, ампула которой снабжена специальным монитором, данный монитор меняет цвет, когда вакцину помещают в теплую среду, что позволяет медицинским работникам обеспечивать соблюдение требований безопасности при ее использовании.

    Теперь жители города могут выбрать одну из пяти различных вакцин. Это российский «Спутник V», производимый в Караганде, казахстанский QazVac, вакцина Hayatvax от компании Sinopharm, изготовленная в ОАЭ, вакцина Coronavac от китайской компании Sinovac Biotech и вакцина Vero Cell от компании Sinopharm.


    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Здравоохранение Шымкент Коронавирус в РК Вакцинация
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