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    В Швейцарии выпустили марку к 30-летию Независимости Казахстана

    16 Февраля 2021, 19:27

    БЕРН. КАЗИНФОРМ – Следуя доброй традиции Посольство Казахстана в Швейцарии инициировало выпуск юбилейных почтовых марок в честь 30-летия Независимости Республики Казахстан, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МИД РК.

    Как сообщается, почтовые марки используются в ежедневной корреспонденции Посольства, а также в качестве сувенирной продукции.

    В Швейцарии, несмотря на высокое развитие современных цифровых технологий и электронных сервисов, почтовая корреспонденция имеет важное значение в жизни общества.

    Услуги почты в период карантина выросли в разы за счет увеличения количества онлайн-покупок жителями Швейцарии. Подарки, заказы товаров, конверты с письмами – в настоящее время через «желтого гиганта Swiss Post» проходит больше посылок и конвертов, чем когда-либо прежде. «В настоящее время мы обрабатываем более миллиона посылок каждый день. Это абсолютный рекорд в истории Post», – отмечает пресс-секретарь «Swiss Post» Жаклин Бюлманн.

    В целом история почты и почтовых марок Швейцарии берет свое начало со средних веков и привлекает внимание и любовь филателистов со всего мира.

    Автор:

    Ринат Дусумов

    МИД РК День Независимости 30 лет Независимости
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