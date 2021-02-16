В Швейцарии выпустили марку к 30-летию Независимости Казахстана

БЕРН. КАЗИНФОРМ – Следуя доброй традиции Посольство Казахстана в Швейцарии инициировало выпуск юбилейных почтовых марок в честь 30-летия Независимости Республики Казахстан, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МИД РК.

Как сообщается, почтовые марки используются в ежедневной корреспонденции Посольства, а также в качестве сувенирной продукции.

В Швейцарии, несмотря на высокое развитие современных цифровых технологий и электронных сервисов, почтовая корреспонденция имеет важное значение в жизни общества.

Услуги почты в период карантина выросли в разы за счет увеличения количества онлайн-покупок жителями Швейцарии. Подарки, заказы товаров, конверты с письмами – в настоящее время через «желтого гиганта Swiss Post» проходит больше посылок и конвертов, чем когда-либо прежде. «В настоящее время мы обрабатываем более миллиона посылок каждый день. Это абсолютный рекорд в истории Post», – отмечает пресс-секретарь «Swiss Post» Жаклин Бюлманн.

В целом история почты и почтовых марок Швейцарии берет свое начало со средних веков и привлекает внимание и любовь филателистов со всего мира.