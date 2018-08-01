В Швеции похищены королевские драгоценности
АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Шведская полиция заявила во вторник вечером, что из собора Стренгнесе в Швеции были украдены бесценные драгоценности королевской семьи, передает Казинформ со ссылкой на Time.
Среди украденных драгоценностей две короны - короля Карла IX и венец его жены Кристины.
По данным полиции, воры скрылись на моторной лодке, пришвартованной у собора, который находится к западу от Стокгольма. Полиция сразу же начала преследование подозреваемых на лодках и вертолетах.
«Мы находимся на суше, в воде и в воздухе», - заявил представитель полиции.
Украденные драгоценности датируются 1611 годом, сообщается в пресс-релизе шведской полиции. Королевские драгоценности были первоначально похоронены с Карлом и Кристиной, но затем были эксгумированы и выставлены в соборе, сообщает Sydney Morning Herald.
Моторная лодка, на которой скрылись злоумышленники, была небольшого размера.
На данный момент никаких арестов произведено не было.
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