В Швеции похищены королевские драгоценности

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Шведская полиция заявила во вторник вечером, что из собора Стренгнесе в Швеции были украдены бесценные драгоценности королевской семьи, передает Казинформ со ссылкой на Time.

Среди украденных драгоценностей две короны - короля Карла IX и венец его жены Кристины.

По данным полиции, воры скрылись на моторной лодке, пришвартованной у собора, который находится к западу от Стокгольма. Полиция сразу же начала преследование подозреваемых на лодках и вертолетах.

«Мы находимся на суше, в воде и в воздухе», - заявил представитель полиции.

Украденные драгоценности датируются 1611 годом, сообщается в пресс-релизе шведской полиции. Королевские драгоценности были первоначально похоронены с Карлом и Кристиной, но затем были эксгумированы и выставлены в соборе, сообщает Sydney Morning Herald.

Моторная лодка, на которой скрылись злоумышленники, была небольшого размера.

На данный момент никаких арестов произведено не было.