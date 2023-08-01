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    В Швеции у здания парламента подожгли Коран

    1 Августа 2023, 00:06

    СТОКГОЛЬМ. КАЗИНФОРМ - Акция прошла неподалеку от здания парламента в Стокгольме. Ее организаторы - мигранты из Ирака Салван Момика и Салван Наджем, в отношении которых уже возбуждено уголовное дело по факту разжигания вражды из-за проведенных ранее подобных манифестаций, - подожгли несколько страниц Корана. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на агентство «Анадолу».

    На площади Минтторгет перед парламентом собралось около 50 человек. Большинство из составляли журналисты. Момика и Наджем пинали экземпляр священной книги, затем подожгли страницы в середине тома.

    В понедельник министр иностранных дел Турции Хакан Фидан, заявил, что Швеция и Дания уже начали осознавать негативные последствия этих провокационных действий.

    «Мы продолжаем переговоры касательно инцидентов с сожжением Корана. Находимся в координации с исламскими странами», - сказал он.

    Фидан назвал важными совместные усилия стран Организации исламского сотрудничества (ОИС) в этом направлении. Министр напомнил, что состоится заседание глав МИД ОИС в режиме видеоконференции, посвященное инцидентам с сожжением Корана в скандинавских странах.

    По информации ВВС, правительства Дании и Швеции размышляют, как, не нарушив фундаментальные для них принципы свободы слова и мнений, запретить или ограничить публичное сожжение Корана и других религиозных текстов. Несколько таких акций в последнее время принесли обеим странам серьезные проблемы.

    Как сообщалось ранее, в Копенгагене перед зданием посольства Ирака в Дании проведена акция по сожжению копии Корана.

    Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию, осуждающую любые акты по осквернению священных книг и признающая подобные действия нарушением норм международного права.

    Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев считает акты сожжения Корана в ряде государств Северной Европы непозволительными провокациями, направленными на нагнетание напряженности в современном мире, подрыв доверия между народами и государствами.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

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