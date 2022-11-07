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    В штабе Жигули Дайрабаева состоялась встреча с представителями миссии БДИПЧ ОБСЕ

    7 Ноября 2022, 20:11

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В республиканском общественном штабе по поддержке кандидата в Президенты РК от партии «Ауыл» Жигули Дайрабаева состоялась встреча с представителями миссии по наблюдению за выборами Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ Джованни Дибиасом (Италия) и Викторией Норекайте (Литва), передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на Народно-демократическую патриотическую партию «Ауыл».

    В ходе встречи зарубежные гости рассказали о целях и задачах своей миссии.

    Руководитель республиканского штаба Толеутай Рахымбеков, в свою очередь, ознакомил гостей с задачами партии, рассказал о ходе агитационной кампании и планах на будущее.

    Жигули Дайрабаев уже посетил 10 регионов Казахстана.

    По окончании встречи Дж.Дибиас и В.Норекайте выразили намерение пронаблюдать за 2-3 агитационно-пропагандистскими мероприятиями, которые пройдут в Астане и Акмолинской области с участием кандидата в Президенты и его доверенных лиц.

    Напомним, предвыборная агитация началась 21 октября 2022 года и завершится за день до выборов, то есть, 19 ноября. 19 ноября будет днем тишины по всей то республике. Выборы Президента состоятся 20 ноября.


    Автор:

    Мейрамбек Байгарин

    Президентские выборы - 2022 Выборы-2022: кандидат Жигули Дайрабаев
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