В штаб-квартире ШОС приспустили флаги в знак траура по жертвам коронавируса в Казахстане

ПЕКИН.КАЗИНФОРМ – Флаги государств-членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) приспущены в понедельник в штаб-квартире Организации в знак скорби и солидарности с народом Казахстана в связи с Днем общенационального траура в память о гражданах, ставших жертвами пандемии коронавируса, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

«От имени многонационального коллектива Секретариата Шанхайской организации сотрудничества и от себя лично выражаю искренние слова соболезнования казахстанцам в связи с Днем национального траура в стране», - отметил генеральный секретарь ШОС Владимир Норов.

«Шанхайская организация сотрудничества солидарна с казахстанским народом и, следуя «шанхайскому духу», полна решимости предпринять все необходимые меры, направленные на активизацию сотрудничества, оказание содействия Казахстану в противодействии пандемии с целью предотвращения этой общей угрозы», - подчеркнул он.

«Выражаем твердую уверенность, что Казахстан справится с этим испытанием и распространение эпидемии будет остановлено», - добавил генсек.

ШОС является постоянно действующей межправительственной международной организацией, о создании которой было объявлено 15 июня 2001 года в Шанхае Казахстаном, Китаем, Кыргызстаном, Россией, Таджикистаном, Узбекистаном. В июне 2017 года статус государства-члена Организации был предоставлен Индии и Пакистану.







