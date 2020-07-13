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    В штаб-квартире ШОС приспустили флаги в знак траура по жертвам коронавируса в Казахстане

    13 Июля 2020, 10:42

    ПЕКИН.КАЗИНФОРМ – Флаги государств-членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) приспущены в понедельник в штаб-квартире Организации в знак скорби и солидарности с народом Казахстана в связи с Днем общенационального траура в память о гражданах, ставших жертвами пандемии коронавируса, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

    «От имени многонационального коллектива Секретариата Шанхайской организации сотрудничества и от себя лично выражаю искренние слова соболезнования казахстанцам в связи с Днем национального траура в стране», - отметил генеральный секретарь ШОС Владимир Норов.

    «Шанхайская организация сотрудничества солидарна с казахстанским народом и, следуя «шанхайскому духу», полна решимости предпринять все необходимые меры, направленные на активизацию сотрудничества, оказание содействия Казахстану в противодействии пандемии с целью предотвращения этой общей угрозы», - подчеркнул он.

    «Выражаем твердую уверенность, что Казахстан справится с этим испытанием и распространение эпидемии будет остановлено», - добавил генсек.

    ШОС является постоянно действующей межправительственной международной организацией, о создании которой было объявлено 15 июня 2001 года в Шанхае Казахстаном, Китаем, Кыргызстаном, Россией, Таджикистаном, Узбекистаном. В июне 2017 года статус государства-члена Организации был предоставлен Индии и Пакистану.



    Автор:

    Руслан Сулейменов

    ШОС
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