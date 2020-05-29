В школах Сеула сократят число учащихся

СЕУЛ. YONHAP-КАЗИНФОРМ - Правительство Южной Кореи проведет всесторонние проверки логистических центров и ограничит число учеников, посещающих занятия в школах в столичном районе Сеула. Об этом сообщили чиновники в пятницу на фоне растущего числа заражения новым штаммом коронавирусной инфекции в Сеуле, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Yonhap.

Министерство образования заявило, что оно планирует ограничить число учащихся в школах в столичном регионе в качестве превентивной меры против нового всплеска заболеваний коронавирусом.

Начальные школы должны будут ограничить число учащихся до одной трети от общего числа учащихся, а средние школы - до двух третьих, об этом заявил вице Министр образования Пак Бэг-бом на пресс-конференции.

По словам Пак, правительство не рассматривает вопрос о приостановке поэтапного открытия школ и будет вводить третью фазу открытия школ, запланированную на 3 июня.

План по ограничению числа учеников будет распространяться только на столичные школы в столице.

Напомним, такое решение было принято после того, как органы здравоохранения сообщили о 58 новых случаях инфицирования коронавирусом за один день. К слову, это самый высокий показатель заражения за последние 2 месяца.

По данным Корейского центра по контролю и профилактике заболеваний, все 58 случаев были выявлены в столичном районе.

Ранее в тот же день Премьер-Министр Чунг Си-кюн заявил, что правительство будет проводить всесторонние проверки логистических центров, связанных с интернет-торговлей, на предмет возможных очагов заражения коронавирусом.

«Помимо логистических центров, есть некоторые предприятия, где большое количество людей работают в закрытых помещениях ... (Я настоятельно призываю) органы здравоохранения и местные органы власти найти эти учреждения и проверить их на соблюдение условий при работе во время карантина», - добавил он.

Замечания Чунга последовали за всплеском новых инфекций в Сеуле и его окрестностях. По мнению чиновников, они связаны с работой логистических центров, управляемых операторами электронной коммерции Coupang и Market Kurly.

Количество случаев заражения, связанное с Coupang, достигло 96. В основном зараженные были выявлены среди работников логистического центра компании в городе Пучхон, к западу от Сеула.

В четверг правительство усилило карантинные меры в столичном регионе, где проживает половина населения страны, на две недели в целях борьбы с новым всплеском инфекции.