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    В школах Китая отложили начало учебного года из-за приближающегося тайфуна Саола

    31 Августа 2023, 22:44

    ГУАНЧЖОУ. КАЗИНФОРМ - В нескольких городах в провинции Гуандун на юге Китая отложили начало нового школьного семестра и приостановили движение поездов из-за приближающегося тайфуна Саола, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Xinhua.

    В Шаньтоу, Шаньвэй, Цзеян и Чаочжоу перенесли на понедельник начало занятий в начальных и средних школах и детских садах.

    По данным China Railway Guangzhou Group Co., движение поездов в провинции Гуандун, в том числе из Гуанчжоу в Шэньчжэнь, приостановлено с четверга по понедельник.

    Штаб по борьбе с наводнениями, засухой и тайфунами провинции повысил уровень реагирования на чрезвычайные ситуации до второго уровня в 8 часов утра в четверг.

    Как ожидается, тайфун обрушится на Шаньвэй в пятницу. Городской штаб по борьбе с наводнениями, засухой и тайфунами в четверг издал указ о приостановлении работы промышленных предприятий, движения общественного транспорта, занятий в школах и бизнес-операций начиная с пятницы до объявления первого уровня реагирования на чрезвычайные ситуации.

    Национальная обсерватория Китая в четверг объявила красный уровень опасности из-за тайфуна Саола, самый высокий уровень в четырехуровневой системе оповещения о неблагоприятных погодных условиях страны. Саола, девятый по счету тайфун в этом году, как ожидается, принесет штормы и проливные дожди на юг и восток страны.

    Тайфун, как ожидается, обрушится на прибрежные районы, простирающиеся от уезда Хуэлай провинции Гуандун до Гонконга, в пятницу днем или вечером, или переместится с запада на юг и пройдет через воды восточной провинции Гуандун, не достигнув берега, говорится в заявлении Национального метеорологического центра.

    Автор:

    Жанна Нурмаганбетова

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