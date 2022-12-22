В школах Абайской области не хватает 9 тысяч ученических мест

СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ – В Абайской области достаточно пока нерешенных проблем. В том числе, жители часто говорят о нехватке школ. Даже в городе Семей школьники учатся в тесноте. После того, как город стал административным центром новой области, число детей в школах в будущем будет только расти. Корреспондент МИА «Казинформ» изучил данный вопрос.

Новый вызов для региона

Президент Касым-Жомарт Токаев, побывавший в регионе в сентябре, отметил, что Абайская область занимает особое место в истории Казахстана.

Фото: akorda.kz

«Семей – исторический центр национальной науки и образования, искусства и культуры. Первое в нашей стране учебное заведение, готовившее учителей, было открыто в этом городе 120 лет назад. В нем учились такие представители национальной интеллигенции, как Мухтар Ауэзов, Жусупбек Аймауытов, Каныш Сатбаев, Алькей Маргулан, Шакен Айманов», – сказал Глава государства.

Однако альма-матер казахстанского образования и педагогики испытывает сегодня существенный дефицит самих школ. По региону не хватает около 9 тысяч ученических мест. Президент в своем выступлении и на этом акцентировал внимание.

«Поручаю Правительству и акимату окончательно решить проблему нехватки мест в школах Абайской области. Мы всегда уважали учителей. Эти словам мы подкрепляем реальными делами. Специально создано Министерство просвещения. Ранее был принят Закон «О статусе педагогов», в рамках которого мы повысили зарплату учителей. Вернули «Букварь». Есть ряд положительных изменений, направленных на развитие среднего образования. Такими мерами мы будем и далее повышать статус учителей в обществе», – сказал К.Токаев.

В главном городе нового региона, Семее, ученикам не хватает новых школ. К примеру, в школе-гимназии №6, которая считается одним из лучших учебных заведений города, дети учатся в тесноте. В школе, рассчитанной на 912 мест, учатся сегодня 1 843 школьника.

«Вообще, это здание было построено, как балетная школа, в 1984 году. В 1988 году наша школах переехала сюда. Потому, что прежнее здание было признано аварийным. В 2010 году учебному заведению был присвоен статус гимназии. В нашей школе, расположенной на улице Кайыма Мухамедханова, учатся дети из разных районов города. Поэтому, мест не хватает. Кабинеты тесные. Поскольку здание изначально не строилось, как школа, то в маленьких комнатах всего по два окна», – рассказала директор учебного заведения Майра Ахметова.

Общая площадь четырехэтажной школы – 1 612 квадратных метров. Количество предметных кабинетов – 69. Здесь работает 150 человек, из них 126 – учителя.

«В этом году на 150 ученических мест в первый класс были приняты 283 ребенка. Поскольку это гимназия, желающих учиться здесь с каждым годом все больше. У нас очень высокое качество обучения. С тех пор, как была создана новая область, в город переезжают различные специалисты из других мест. Они также хотят отдавать своих детей в нашу школу. Поэтому, мы хотели бы, чтобы была построена новая школа», – сообщила Майра Ахметова.

Сколько школ будет построено

Чтобы узнать, как будет решаться сложный вопрос, волнующий общественность, корреспондент МИА «Казинформ» обратился в акиматы города и области.

«До 2025 года в Абайской области будет построено 11 школ. В них будет учиться более 5 тысяч школьников. Дополнительно построим учебные здания на 4 тысяч мест. Проектно-сметная документация на них разрабатывается», – сообщили в пресс-службе областного акимата.

По данным Отдела образования Семея, на сегодняшний день в городе работают 68 школ. При этом в 23 школах дефицит ученических мест достигает отметки в 5 956. В следующие три года в областном центре планируют построить 5 школ на 3 600 мест. В новом микрорайоне города «Карагайлы» будут построены 2 школы. Одна школа на 1 200 мест будет построена в 2024 году, другая, на 900 мест – в 2025 году.



