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    В шести регионах Казахстана открыли дороги для транспорта

    27 Ноября 2022, 14:38

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Введенные для грузового и общественного транспорта ограничения движения сняты в Акмолинской, Карагандинской, Павлодарской, Костанайской, Северо-Казахстанской и Алматинской областях, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу АО «НК «КазАвтоЖол».

    В Жетысуской области сохраняется ограничение движения для всех видов автотранспорта на автодороге «Алматы - Усть-Каменогорск»; участок от села Колбай до границы Абайской области.

    В Восточно-Казахстанской области закрыт участок трассы «Омск-Майкапшагай» от села Каратал до границы КНР.

    В Абайской области сохраняется ограничение движения на трассе «Алматы - Усть-Каменогорск» на участке от границы Жетысуской области до города Аягоз;

    Также в Абайской области закрыт участок трассы «Таскескен-Бахты» от поворота на село Таскескен до села Урджар.

    На линии республиканской сети дорог в усиленном режиме продолжают работать 220 единиц спецтехники и 300 человек персонала. За ночь израсходовано 520 м³ пескосоляной смеси.

    Ранее сообщалось, что с вечера 26 ноября участки республиканских трасс закрыты в девяти регионах страны из-за непогоды. Сегодня после сильной метели открыли несколько дорог в Жетысуской области.
    Транспорт Дороги
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