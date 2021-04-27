В шести регионах Казахстана объявлено штормовое предупреждение

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В шести регионах Казахстана 27 апреля объявлено штормовое предупреждение, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

В Нур-Султане днем 27 апреля ожидается ветер южный, юго-западный порывы 15-20 м/с.

В Актюбинской области ветер северо-восточный с переходом на юго-западный, днем местами 15-20 м/с.

27 апреля в Атырауской области ожидается местами гроза. Ветер северо-западный днем местами 15-20 м/с. В Атырау ожидаются гроза.

В Акмолинской области ожидается ветер южный, юго-западный местами 15-20 м/с. Днем местами ожидается гроза.

Днем 27 апреля в Северо-Казахстанской области ожидается на большей части дождь. Местами ожидается гроза. Ветер юго-западный днем местами 15-20 м/с.

Днем 29 апреля в Жамбылской области местами ожидается гроза. 27-29 апреля местами ожидается ветер северо-восточный с переходом на северо-западный 15-20 м/с.