В шести регионах Казахстана денежные расходы населения превышают доходы

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Денежные доходы в четвертом квартале 2022 года составили 252,4 тысячи тенге на душу населения — на 17,7% больше, чем годом ранее, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Finprom.kz.

Для сравнения: в аналогичном периоде 2021 года доходы населения в среднем составляли 214,5 тысячи тенге, плюс 10,6% за год.

В то же время расходы на душу населения выросли на 15,1% за год, до рекордных 246,8 тысячи тенге за квартал.

Для сравнения: в аналогичном периоде предыдущего года расходы населения составляли 214,5 тыс. тг, плюс 12% за год.

Разница между доходами и расходами составила 5,6 тысячи тенге (или 2,3%), это максимальная разница в денежном выражении в соответствующем периоде за последние годы.

В региональном разрезе наибольшие доходы были зарегистрированы у населения столицы: 357,3 тысячи тенге на душу населения — на 16,2% больше, чем годом ранее. На второй строчке оказалась Карагандинская область - 354,9 тысячи тенге, плюс 23,1%. Тройку лидеров замкнула Улытауская область - 339,1 тысячи тенге.

Наименьшие показатели были зафиксированы у населения Туркестанской области: всего 163,3 тысячи тенге — на 23,7% больше, чем годом ранее.

По расходамлидировала Карагандинская область - 327,3 тысячи тенге на душу населения — на 21% больше, чем годом ранее. В тройке лидеров также оказались Алматы (322,1 тысячи тенге, плюс 7%) и Улытауская область (307,4 тысячи тенге).

Наименьшие расходы ожидаемо наблюдались в той же Туркестанской области - 177,4 тысячи тенге на душу населения — на 25,2% больше, чем годом ранее.

Денежные доходы населения превышали расходы в 14 из 20 регионов страны.Лучшие показатели наблюдались в Западно-Казахстанской области: здесь доходы превышали расходы жителей на 25,6%. В тройке лидеров также оказались Костанайская область и Астана: разница в пользу доходов составляла 24,1% и 18,9% соответственно. На четвертой и пятой строчках расположились Абайская (18,3%) и Мангистауская (17%) области.

В 6 из 20 регионов Казахстана, напротив, расходы превышали доходы. Антилидером стала Алматинская область, где доходы были меньше расходов сразу на 14,8%. В других регионах картина выглядела так: в Жетысуской области доходы были меньше расходов на 14,5%, в Шымкенте — на 8,6%, в Алматы — на 8,2%, в Туркестанской — на 8%, в Жамбылской области— на 5,2%.

Тем временем председатель Высшей аудиторской палаты РК Наталья Годунова в мажилисе указала на изменение качества потребительской корзины в Казахстане не в лучшую сторону и повышение расходов населения на продовольственные товары.