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    В шести провинциях Турции продолжается тушение лесных пожаров

    30 Июля 2021, 17:18

    АНТАЛЬЯ. АНАДОЛУ - КАЗИНФОРМ - В различных частях Турции уже третий день продолжаются работы по локализации и тушению лесных пожаров, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на информагентство «Анадолу».

    По состоянию на полдень 30 июля крупные пожары продолжаются на территории провинций Анталья, Адана, Мерсин, Мугла, Османийе и Кайсери.

    К тушению лесных пожаров привлечены 3 самолета, 9 беспилотников, беспилотный вертолет, 38 вертолетов, 680 пожарных машин, 55 единиц иной техники, четыре тысячи пожарных.

    Министр сельского и лесного хозяйства Турции Бекир Пакдемирли сообщил, что в борьбе с пожарами наметилась позитивная динамика.

    57 очагов возгорания в лесных массивах уже взяты под контроль, сообщил министр.

    Ранее сообщалось, что в результате пожаров в Анталье погибли три человека, в Мармарисе один. В больницы обратились 138 жителей страны, состояние одного оценивается как тяжелое.

    Как сообщалось ранее, по информации управления по предотвращению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций при правительстве Турецкой Республики (AFAD), пожар произошел в обеденное время 28 июля в четырех разных районах провинции. Масштабам распространения огня способствовала жаркая и ветреная погода. Противостояли стихии наземные службы и пожарная авиация.

    «Среди погибших и десятков раненых при пожаре наших граждан нет», - сообщил 29 июля посол Республики Казахстан в Турецкой Республике Абзал Сапарбекулы.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Происшествия Турция Пожар
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