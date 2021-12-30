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      Акмолинская область

    В шести областях Казахстана объявлено штормовое предупреждение

    30 Декабря 2021, 16:36

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В шести областях Казахстана объявлено штормовое предупреждение, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

    На юге, западе Акмолинской области ожидается туман.

    На севере, юге Восточно-Казахстанской области ожидается туман. Ветер северо-западный ночью на юге области 15-20 м/с. Ожидается резкое понижение температуры воздуха ночью до 21-26, на северо-востоке области 33 мороза.

    На северо-западе Западно-Казахстанской области ожидается туман. В городе Уральске ночью и утром ожидается туман.

    На севере Кызылординской области сохраняется туман. Ожидается ветер северо-восточный, ночью в центре области 15-20 м/с.

    На севере и в центре Мангистауской области ожидается туман.

    На западе, в горных, предгорных районах Туркестанской области ожидается туман. В городе Туркестане ночью и утром ожидается туман.

    Автор:

    Анаргуль Хамитова

    Акмолинская область Восточно-Казахстанская область Западно-Казахстанская область Кызылординская область Туркестанская область Казгидромет Мангистауская область Погода
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