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В шести городах Казахстана ожидаются неблагоприятные метеоусловия
4 Марта 2020 03:10
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Какими будут метеорологические условия загрязнения воздуха в городах Казахстана четвертого марта, рассказали синоптики, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».
Новости по темеО метеоусловиях в городах Казахстана рассказали синоптики Какими будут метеоусловия в городах Казахстана первого марта В двух городах Казахстана ожидаются неблагоприятные метеусловия
Как отмечается, 4 марта 2020 года в городах Балхаш, Нур-Султан, Караганда, Темиртау, Актобе и Шымкент ожидаются неблагоприятные метеорологические условия загрязнения воздуха.
Неблагоприятные метеоусловия (НМУ) представляют собой сочетание краткосрочных метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха. При возникновении НМУ возможно ухудшение качества атмосферного воздуха в населенных пунктах.
Одним из важнейших факторов, определяющих формирование уровня загрязнения, является прогноз синоптической ситуации (ветер, осадки, влажность, температура воздуха).
Ключевые слова: Казгидромет, Погода,
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