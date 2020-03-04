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В шести городах Казахстана ожидаются неблагоприятные метеоусловия

4 Марта 2020 03:10
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В шести городах Казахстана ожидаются неблагоприятные метеоусловия

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Какими будут метеорологические условия загрязнения воздуха в городах Казахстана четвертого марта, рассказали синоптики, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

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Как отмечается, 4 марта 2020 года в городах Балхаш, Нур-Султан, Караганда, Темиртау, Актобе и Шымкент ожидаются неблагоприятные метеорологические условия загрязнения воздуха.

Неблагоприятные метеоусловия (НМУ) представляют собой сочетание краткосрочных метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха. При возникновении НМУ возможно ухудшение качества атмосферного воздуха в населенных пунктах.
Одним из важнейших факторов, определяющих формирование уровня загрязнения, является прогноз синоптической ситуации (ветер, осадки, влажность, температура воздуха).




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Ключевые слова: Казгидромет, Погода,
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