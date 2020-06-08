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      Карагандинская область

    В Шахтинске будет создано более 700 рабочих мест

    8 Июня 2020, 18:00

    КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - В Шахтинске будут созданы новые рабочие места. Сейчас в городе нужны рабочие в сфере строительства дорог, домов, ремонте школ, благоустройства улиц. В рамках программы «Дорожная карта занятости» здесь реализуются 37 проектов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Аким Карагандинской области Женис Касымбек проверил, какие работы уже начаты, а какие в стадии запуска.

    На преображение города в этом году выделили 2,5 млрд тенге. Деньги распределили по следующим сферам: ЖКХ, образование, строительство, культура.

    «В этом году благоустроят 5 дворов, в 14 установят освещение, заасфальтируют 13 дорог. Кроме этого, восстановим водопроводные и тепловые сети. Жителей обеспечим качественной водой и её бесперебойной подачей. А также решим проблему центрального отопления. Испытывали трудности 16 домов», - рассказал руководитель отдела ЖКХ Шахтинска Ануар Самиев.

    В порядок осталось привести 26 дворов. Эта работа рассчитана на три года.

    Как и во всей области, здесь идёт ремонт всех объектов образования.

    «Проблемы по школам все снимем, останется только где-то привести в порядок территории. Самое главное, инженерную инфраструктуру, кровли, окна мы заменим», - сказал аким Шахтинска Сержан Аймаков.

    По словам главы города, также начали восстанавливать последние три заброшенные многоэтажки. Это позволит обеспечить жильём многодетные семьи из числа очередников. Женис Касымбек побывал и на строительной площадке физкультурно-оздоровительного комплекса. Новый спортивный объект обещают сдать на следующий год.

    Аким области ознакомился и с ходом ремонта центральной больницы. Приёмно-диагностическое отделение уже готово. Работы продолжаются.

    «По ДКЗ в этом году на ремонт дорог и благоустройство дворов выделены немалые деньги. Ваша задача - следить, чтобы не срывали сроки реализации, и контролировать качество», - отметил аким области.

    Глава региона также уделил внимание развитию предпринимательства в Шахтинске. Посетил ряд местных предприятий, в числе которых заводы по изготовлению мороженого, колбасных изделий и производству горно-шахтного оборудования .

    Автор:

    Агата Мухамеджанова

    Карагандинская область Занятость
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