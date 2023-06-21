В Северо-Казахстанской области на 2023-2026 годы запланирована реализация 35 индустриальных проектов

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области на 2023-2026 годы запланирована реализация 35 индустриальных проектов. Об этом сообщил аким СКО Айдарбек Сапаров на брифинге Службы центральных коммуникаций, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Мы продолжаем работу по развитию индустриальной отрасли. По итогам 5 месяцев объем производства в промышленности составил 234,6 миллиарда тенге, с ростом на 120% к показателю аналогичного периода прошлого года. В том числе, объем производства в перерабатывающей промышленности составил более 192 миллиардов тенге. Рост был обеспечен за счет машиностроительной отрасли – предприятий по сборке техники всемирно известной компании «Клаас», мотоциклов «Урал», производства трансформаторов, пассажирских вагонов, а также производства пищевой продукции», – сказал А.Сапаров.

Как сообщил аким области, до конца текущего года планируется довести объем промышленного производства до 595 миллиардов тенге. Рост ожидается, как за счет работающих предприятий, так и за счет ввода в эксплуатацию новых производств.

В частности, по словам А.Сапарова, сформирован пул из 35 проектов, общей стоимостью 460 миллиардов тенге в обрабатывающей промышленности на 2023-2026 годы. В этом году будет запущено 15 производств, это позволит открыть около 800 рабочих мест и освоить выпуск новых видов продукции.