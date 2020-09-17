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    В северных регионах по маршруту перелетных птиц проведут вакцинацию против птичьего гриппа – МСХ

    17 Сентября 2020, 18:27

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Вакцинацию против высокопатогенного птичьего гриппа проведут в радиусе 20 км от птицефабрик и по маршруту перелета диких птиц, сообщает пресс-служба Министерства сельского хозяйства РК. Об этом передает МИА «Казинформ».

    Для минимизации рисков переноса возбудителя птичьего гриппа в другие регионы республики Комитетом ветнадзора и контроля МСХ РК принято решение о начале вакцинации в приграничных с РФ районах Костанайской, Северо-Казахстанской и Павлодарской областей, а также в некоторых районах Акмолинской области.

    Кроме того, в соответствии со стратегией борьбы с птичьим гриппом, предусмотрена вакцинация домашних птиц в личных подворьях в радиусе 20 км от действующих птицефабрик и по маршруту перелета диких птиц.

    Стоит отметить, что фактов падежа птицы на птицефабриках Северо-Казахстанской области на данный момент не зарегистрировано.

    Как сообщалось ранее, для борьбы с распространением высокопатогенного гриппа птиц в Северо-Казахстанской области проводится комплекс мероприятий: уничтожение трупов птиц, дезинфекция помещений и придворовых территорий. Кроме того, для вакцинации птиц региону выделены 873 тысячи доз отечественных препаратов против ВПГП.

    Также сегодня введены временные ограничения на вывоз живой птицы и инкубационного яйца, пуха и пера, мяса птицы и всех видов птицеводческой продукции, кормов и кормовых добавок для птиц, а также бывшего в употреблении оборудования для содержания, убоя и разделки птиц из Тимирязевского, Жамбылского, Кызылжарского, Тайыншинского, Шал акына, имени Г. Мусрепова, имени М. Жумабаева районов Северо-Казахстанской области.

    Вице-министр сельского хозяйства РК Гульмира Исаева заявила, что Республиканский эпизоотический отряд выплатит стоимость ущерба владельцам павшей домашней птицы на основании среднемесячных рыночных цен, которую определит специальная комиссия при акимате Северо-Казахстанской области.

    Чтобы получить компенсацию, владельцы должны будут подать заявление. Денежные средства будут перечислены на карту. При этом необходимо, чтобы падеж был официально зафиксирован с составлением комиссионного акта утилизации трупов пострадавших животных.

    Напомним, в семи районах Северо-Казахстанской области с 9 по 16 сентября зарегистрирован падеж домашней птицы разных видов. В 10 населенных пунктах 7 районов области введен режим карантина.

    Автор:

    Северо-Казахстанская область Происшествия Минсельхоз Безопасность Сельское хозяйство
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