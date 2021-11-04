В Северной Корее стали есть мясо черных лебедей

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Северная Корея страдает от нехватки продовольствии с момента основания. Санкции международного сообщества и пандемия только ухудшили ситуацию. Теперь здесь намерены разводить черных лебедей на мясо, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на BBC.

В Северной Корее завершено строительство фермы, на которой в промышленных масштабах будут разводить на мясо черных лебедей. Это часть плана властей страны по повышению разнообразия продуктов питания и попытка справиться своими силами с продовольственным кризисом. Северокорейские чиновники утверждают, что мясо этих птиц очень питательное, а увеличение ассортимента положительно скажется на качестве жизни населения.

Еще в 2019 власти приказали школам и предприятиям заняться выращиванием и разведением всего, что можно есть с целью «повышения самообеспечения».

Теперь северокорейские СМИ агитируют за употребление в пищу мяса черных лебедей.

Лидер страны Ким Чен Ын признал, что из-за закрытых границ ситуация с продуктами в стране остается напряженной и попросил прощения у жителей, которым пришлось пойти на жертвы, чтобы остановить распространение коронавируса.