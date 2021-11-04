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    В Северной Корее стали есть мясо черных лебедей

    4 Ноября 2021, 05:58

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Северная Корея страдает от нехватки продовольствии с момента основания. Санкции международного сообщества и пандемия только ухудшили ситуацию. Теперь здесь намерены разводить черных лебедей на мясо, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на BBC.

    В Северной Корее завершено строительство фермы, на которой в промышленных масштабах будут разводить на мясо черных лебедей. Это часть плана властей страны по повышению разнообразия продуктов питания и попытка справиться своими силами с продовольственным кризисом. Северокорейские чиновники утверждают, что мясо этих птиц очень питательное, а увеличение ассортимента положительно скажется на качестве жизни населения.

    Еще в 2019 власти приказали школам и предприятиям заняться выращиванием и разведением всего, что можно есть с целью «повышения самообеспечения».

    Теперь северокорейские СМИ агитируют за употребление в пищу мяса черных лебедей.

    Лидер страны Ким Чен Ын признал, что из-за закрытых границ ситуация с продуктами в стране остается напряженной и попросил прощения у жителей, которым пришлось пойти на жертвы, чтобы остановить распространение коронавируса.

    Автор:

    Анаргуль Хамитова

    Корея Мировые новости
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