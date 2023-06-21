В Северной Атлантике ведутся поиски мини подводной лодки с пятью людьми на борту

БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ. С воскресенья спасатели ведут поиски подводного судна, исчезнувшего в северной части Атлантического океана, сообщает собственный корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на европейские СМИ.

Небольшая подводная лодка «Титан» (Titan Sub), на борту которой находится 5 человек (граждане Франции, США, Великобритании и Пакистана), погрузилась на глубину 4 тысячи метров для ознакомления с затонувшим судном «Титаник» в Северной Атлантике.

«Titan Sub» - небольшой подводный аппарат, принадлежащий компании Oceangate. Он весит 10 тонн, имеет длину 6,7 метра и может вместить пять человек на 96 часов погружения.

В настоящее время в спасательной операции принимают участие американские вооруженные силы при поддержке коллег из Канады и Франции.

Сообщается, что гидролокатор уловил отдельные звуки во время поисков.

«Канадские самолеты P-3 каждые 30 минут обнаруживали шумы под водой в районе поиска» - сообщают местные СМИ.

По оценкам властей, по состоянию на утро среды на судне осталось около 30 часов кислорода.