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    В Северной Атлантике ведутся поиски мини подводной лодки с пятью людьми на борту

    21 Июня 2023, 15:07

    БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ. С воскресенья спасатели ведут поиски подводного судна, исчезнувшего в северной части Атлантического океана, сообщает собственный корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на европейские СМИ.

    Небольшая подводная лодка «Титан» (Titan Sub), на борту которой находится 5 человек (граждане Франции, США, Великобритании и Пакистана), погрузилась на глубину 4 тысячи метров для ознакомления с затонувшим судном «Титаник» в Северной Атлантике.

    «Titan Sub» - небольшой подводный аппарат, принадлежащий компании Oceangate. Он весит 10 тонн, имеет длину 6,7 метра и может вместить пять человек на 96 часов погружения.

    В настоящее время в спасательной операции принимают участие американские вооруженные силы при поддержке коллег из Канады и Франции.

    Сообщается, что гидролокатор уловил отдельные звуки во время поисков.

    «Канадские самолеты P-3 каждые 30 минут обнаруживали шумы под водой в районе поиска» - сообщают местные СМИ.

    По оценкам властей, по состоянию на утро среды на судне осталось около 30 часов кислорода.

    Автор:

    Арнур Рахимбеков

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