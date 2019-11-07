В Сеуле проходит XVII заседание Генеральной ассамблеи OANA

СЕУЛ. КАЗИНФОРМ - В Сеуле открылась двухдневная конференция руководителей ключевых новостных агентств Азиатско-Тихоокеанского региона. Участники мероприятия обсудят вопросы изменения медиа-пространства и продвижения взаимных обменов и партнерства, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Yonhap.

Представители 32 агентств из 28 стран, в том числе компаний-наблюдателей, встретились в Lotte Hotel в центре Сеула для участия в 17-м заседании Генеральной Ассамблеи OANA (Организации Азиатско-Тихоокеанских Новостных Агентств).

OANA была учреждена в 1961 году по инициативе ЮНЕСКО с целью продвижения новостного обмена в регионе. Заседания Генеральной Ассамблеи проводятся каждые три года. 43 новостных агентства из 35 стран являются членами OANA. Среди них – Yonhap (Южная Корея), Xinhua (Китай), Kyodo (Япония) и TASS (Россия). Северокорейское Центральное Новостное Агентство также является членом организации, но в этом году не участвует в конференции.В этом году конференция включает три панельные сессии.Тема конференции - «Новые вызовы в журналистике: технологические инновации и вопросы доверия».«По всему миру новостные агентства сталкиваются с беспрецедентными вызовами, которые они могут превратить в новые возможности. Искусственный интеллект, виртуальная реальность и компьютерное обучение вошли в наши редакции, так как технологии идут вперед семимильными шагами», – сказал глава агентства YONHAP Чо Сунг Бу (Cho Sung-boo) в своем приветственном слове к участникам конференции.«Мы вынуждены постоянно создавать новый контент в новой форме. Вопрос не в том, какие новости мы распространяем, а как мы их распространяем. Трудность в том, что все эти задачи должны решаться одновременно и быстро», - добавил он. «В то время когда потоки информации стремительно распространяются по различным каналам, миссия новостных агентств все более усложняется. Возможности, предоставляемые социальными сетями и мобильными технологиями, открыты не только для нас, но и для всех остальных. В свою очередь, это приводит к быстрому увеличению количества новостных каналов, что не может не повлиять на нас», – сказал президент OANA Аслан Асанов, который также является председателем правления азербайджанского новостного агентства АЗЕРТАДЖ. По словам министра культуры, спорта и туризма Пак Ян Ву (Park Yang-woo), стремление к созданию достоверных и правдивых репортажей, к завоеванию общественного доверия - это благородное стремление мирового сообщества идти вперед здоровым и гармоничным образом, независимо от страны или общества.Пак Ян Ву выразил надежду на то, что заседание Генеральной Ассамблеи OANA в Сеуле станет хорошей возможностью «для совместного обсуждения не только роли прессы в медиа-среде, но и путей преодоления искаженной информации». На Генеральной Ассамблее Агентство Yonhap впервые официально примет председательство в OANA на предстоящие три года. Южнокорейское агентство сотрудничает с 89 новостными агентствами 77 стран. Корреспондентские пункты агентства работают в 25 странах. Новостные материалы агентства транслируются на 6 языках, в том числе на английском, китайском, японском и арабском.

Напомним, МИА «Казинформ» также является членом международной ассоциации информационных агентств OANA.

Фото: www.trend.az