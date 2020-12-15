В Сеуле презентовали сборник стихов Абая на корейском языке

СЕУЛ. КАЗИНФОРМ – Посольством Республики Казахстан в Республике Корея и Национальной академической библиотекой Республики Казахстан организована онлайн-презентация сборника стихотворений Абая Кунанбайулы «Алтын шаңырақта шырқалған ән» на корейском языке. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МИД РК.

В мероприятии приняли участие Посол Казахстана Бакыт Дюсенбаев и руководитель Национальной акдемической библиотеки Умитхан Муналбаева.

С казахстанской стороны выступили поэт, переводчик и преподаватель Евразийского национального университета им. Л.Н. Гумилева Торегельди Туякбай, с корейской стороны – поэт и переводчик стихотворений Абая Ким Бён Хак, директор научно-исследовательского института центральноазиатских исследований Университета иностранных исследований Ханкук Сон Ён Хун, профессор Университета иностранных исследований Ханкук Алия Курышжан и Директор института тюркологии Женского университета Дондук О Ын Гён и другие.

В мероприятии прозвучали песни Абая в исполнении оперной певицы Им Чон Хва и старшего дирижера Национального смешанного хора Сеула Олега Кима. Студенты Университета иностранных исследований Ханкук на казахском языке прочитали произведения Абая и сделали краткие презентации о великом поэте и мыслителе казахского народа.

Книга стихотворений Абая Кунанбайулы содержит статью Президента Казахстана К. Токаева «Абай и Казахстан в XXI веке», 104 стихов, 2 поэмы и разъяснения философии великого поэта.

Автор книги, поэт и переводчик Ким Бён Хак более 20 лет прожил в Казахстане, работал в Корейском центре в Уштобе, Казахском национальном педагогическом университете им. Абая, занимал должность корреспондента газеты «Корё Ильбо» в Казахстане и директора Корейского образовательного центра в Алматы.

В настоящее время он является научным сотрудником Центра изучения культуры и истории корейцев СНГ в г. Кванджу. В июне 2020 года он был удостоен награды от Президента Республики Корея Мун Чжэ Ина за вклад в исследование культуры и истории корейцев в СНГ.