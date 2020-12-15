Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 447.15 eur/kzt 487.71

    rub/kzt 5.33 cny/kzt 62.45
Прогноз погоды
Астана
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Культура

    В Сеуле презентовали сборник стихов Абая на корейском языке

    15 Декабря 2020, 21:21

    СЕУЛ. КАЗИНФОРМ – Посольством Республики Казахстан в Республике Корея и Национальной академической библиотекой Республики Казахстан организована онлайн-презентация сборника стихотворений Абая Кунанбайулы «Алтын шаңырақта шырқалған ән» на корейском языке. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МИД РК.

    В мероприятии приняли участие Посол Казахстана Бакыт Дюсенбаев и руководитель Национальной акдемической библиотеки Умитхан Муналбаева.

    С казахстанской стороны выступили поэт, переводчик и преподаватель Евразийского национального университета им. Л.Н. Гумилева Торегельди Туякбай, с корейской стороны – поэт и переводчик стихотворений Абая Ким Бён Хак, директор научно-исследовательского института центральноазиатских исследований Университета иностранных исследований Ханкук Сон Ён Хун, профессор Университета иностранных исследований Ханкук Алия Курышжан и Директор института тюркологии Женского университета Дондук О Ын Гён и другие.

    В мероприятии прозвучали песни Абая в исполнении оперной певицы Им Чон Хва и старшего дирижера Национального смешанного хора Сеула Олега Кима. Студенты Университета иностранных исследований Ханкук на казахском языке прочитали произведения Абая и сделали краткие презентации о великом поэте и мыслителе казахского народа.

    Книга стихотворений Абая Кунанбайулы содержит статью Президента Казахстана К. Токаева «Абай и Казахстан в XXI веке», 104 стихов, 2 поэмы и разъяснения философии великого поэта.

    Автор книги, поэт и переводчик Ким Бён Хак более 20 лет прожил в Казахстане, работал в Корейском центре в Уштобе, Казахском национальном педагогическом университете им. Абая, занимал должность корреспондента газеты «Корё Ильбо» в Казахстане и директора Корейского образовательного центра в Алматы.

    В настоящее время он является научным сотрудником Центра изучения культуры и истории корейцев СНГ в г. Кванджу. В июне 2020 года он был удостоен награды от Президента Республики Корея Мун Чжэ Ина за вклад в исследование культуры и истории корейцев в СНГ.

    Автор:

    Ринат Дусумов

    МИД РК Корея Абай
    Новости по теме
    Новости по теме
    Убийство казахстанской журналистки в Грузии прокомментировали в МИД РК
    Глава государства поддержал возвращение звания «Народный писатель Казахстана»
    Пожилые люди составят почти половину населения Южной Кореи в 2070 году
    Касым-Жомарт Токаев назначил ряд послов в иностранных государствах
    Популярное
    1 Сильные дожди идут в СКО
    2 Заморозки прогнозируют в СКО
    3 Юрий Ильин допрошен по делу о пожарах в области Абай
    4 Тимур Бекмамбетов обратился к акимам областей
    5 Новые автобусы, светофоры и весы для большегрузов: власти Астаны просят у депутатов 46 миллиардов тенге