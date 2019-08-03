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    В сети появилось интригующее фото с Головкиным

    3 Августа 2019, 09:01

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстанский боксер Геннадий Головкин находится неподалеку от своего тренировочного лагеря в Биг Беар (штат Калифорния, США), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    Официально о начале тренировочного лагеря Головкина пока объявлено не было, новсё к тому идет: GGG вновь воссоединился со своей командой и готов начатьподготовку к новому бою — фото с ним в своем Instagram опубликовал его диетологДжеймс Локвуд. Также об этом свидетельствует и фотография Локвуда с еще однимказахстанским боксером — Али Ахмедовым.

    «Сила великой команды, как и сила армии, — в преданности и уважении друг кдругу», — подписал фото Джеймс.
    Также он добавил к посту хэштеги, намекающие на очередной тренировочный лагерь:«готовы к войне», «командная работа», «боевой лагерь», «чемпионский лагерь»,«Народный чемпион» и другие.
    Ранее американские инсайдеры активно писали о возможном бое Головкина сукраинцем Сергеем Деревянченко за ставший вакантным пояс чемпиона мира всреднем весе по версии IBF.



    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Спорт Головкин
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