В сентябре ставки по депозитам в тенге вырастут

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстанский фонд гарантирования депозитов утвердил максимальные рекомендуемые ставки вознаграждения по всем видам депозитов физических лиц в тенге на сентябрь этого года, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу КФГД.

Новые максимальные рекомендуемые ставки вознаграждениярассчитаны по новой методике КФГД, в основу которой заложено рыночноеценообразование: значения для всех сберегательных вкладов и срочных вкладов отшести месяцев рассчитаны на основе средневзвешенной ставки вознаграждения надепозитном рынке, а для несрочных вкладов – на основе базовой ставкиНационального Банка (НБРК).

В сентябре рекомендуемые максимальные ставки вознаграждения:

• посберегательным вкладам – поднимутся для депозитов на все сроки, с пополнением ибез пополнения,

• посрочным вкладам – изменятся разнонаправленно, но в целом по всем периодамразрыв между ставками вознаграждения по срочным и сберегательным вкладамусилится в пользу сберегательных вкладов,

• понесрочным вкладам – незначительно снизятся до 9,5% годовых.

Движение рекомендуемых максимальных ставок вознаграждения повсем вкладам, на всех сроках продиктовано текущими трендами на депозитномрынке.

Так, рекомендуемая максимальная ставка вознаграждения посберегательным вкладам, которые будут размещены в сентябре, рассчитана наоснове средневзвешенных ставок вознаграждения, по которым привлекались депозитысроком на 3, 6, 12 и 24 месяца и спреда, равного 1 процентному пункту. Значенияновых максимальных ставок на разные сроки расположатся в диапазоне от 12,3%годовых (по вкладам на 24 месяца с пополнением) до 14,2% годовых – по вкладамна 24 месяца без пополнения. Для сравнения, действующие предельные ставкивознаграждения по таким депозитам составляют 11,5% и 13,5% годовых.

Ставка вознаграждения по сберегательным вкладам – самаявысокая среди всех защищенных гарантией финансовых инструментов. Эти вкладысозданы для быстрого накопления денег за счет повышенного вознаграждения икапитализации и подходят тем вкладчикам, которые твердо уверены, когдапонадобятся деньги и не планируют досрочно пользоваться деньгами, размещеннымина депозите. Гарантия КФГД по сберегательным вкладам в тенге составляет 15миллионов тенге.

Депозиты физических лиц постепенно перетекают в стабильнуюзону. По итогам первого полугодия, вклады в тенге показали рост на 2,6%, вкладыв иностранной валюте снизились на –5%. Доля сберегательных вкладов в общемобъеме депозитного рынка остается небольшой (3%), но сберегательные вклады нетолько демонстрируют стабильный 5-ти кратный рост (+436% с начала года), но ивыступают главным драйвером роста тенговых вкладов: в то время как объемнесрочных и срочных вкладов сократился в общем на 95 миллиардов тенге,сберегательные вклады показали рост на 116 миллиардов тенге.

В линейке сберегательных вкладов вкладчики предпочитаютдепозиты без пополнения: в такие вклады размещается 9 из 10 тенге. 97,5%сберегательных вкладов открыто в пределах 15 миллионов тенге, а значит – этивклады защищены гарантией на полную сумму с учетом накопленного вознаграждения.

Рекомендуемая максимальная ставка вознаграждения по срочнымвкладам на 6, 12 и 24 месяца также рассчитана на основе средневзвешенныхрыночных ставок вознаграждения плюс спред, равный 1 процентному пункту.Исключение составили 3-месячные срочные вклады, значение по которым сложилосьна основе базовой ставки (так как рыночная ставка по таким вкладам сложиласьниже базовой). Самая высокая рекомендуемая максимальная ставка вознаграждениясреди срочных вкладов предусмотрена для вкладов на 24 месяца без пополнения –11,9%, а самая низкая – 10% годовых – для вкладов на 3 месяца.

Срочные вклады могут решать те же задачи, что исберегательные вклады, то есть ускорять целевые накопления. Вкладчики,предпочитающие срочные вклады, более мобильны в распоряжении своими деньгами.Поскольку ограничений досрочного снятия денег меньше, доходность срочныхвкладов ниже, чем сберегательных, но выше, чем доходность несрочных вкладов.

Срочные вклады не так востребованы, как сберегательныевклады, несмотря на то, что для вкладчиков предусмотрена более высокаямобильность в распоряжении деньгами на депозите. Сегодня объем срочных вкладовостается практически на том же уровне, что в октябре 2018 года. Среди срочныхвкладов более востребованы вклады с правом пополнения: на такие вкладыприходится 83% от объема срочных вкладов.

Рекомендуемая максимальная ставка вознаграждения понесрочным вкладам, которые будут размещены в сентябре, также рассчитана поновой методике. При текущей базовой ставке 9% и спреде 0,5 процентного пунктарекомендуемая максимальная ставка вознаграждения по несрочным вкладам всентябре составит 9,5% годовых независимо от срока. В данный момент, до 1сентября, по этим вкладам можно получить доходность до 9,8% годовых.

Несрочный вклад – это самый привычный казахстанцамфинансовый инструмент. Фактически, такие вклады подходят тем вкладчикам,которые делают сбережения на непредвиденные расходы и которым важно иметьвозможность распоряжаться деньгами в любой момент. Сегодня 6 из 10 тенге надепозитном рынке размещено в несрочные вклады.

Начиная с сентября рекомендуемые максимальные ставкивознаграждения по депозитам в тенге будут обновляться ежемесячно.

Справка

30 июля КФГД объявил, что рекомендуемые максимальные ставкипо сберегательным и срочным вкладам в тенге свыше шести месяцев будутрассчитываться на основании рыночных трендов, а по несрочным вкладам – наосновании базовой ставки. Предусмотрен спред сверх средних рыночных значений ибазовой ставки НБРК. Начиная с сентября КФГД ежемесячно будет публиковатьтаблицу рекомендуемых максимальных ставок вознаграждения по всем видам вкладовв тенге. Подобная практика применяется в США и в Российской Федерации – сеженедельной и ежемесячной частотой публикации значений, соответственно.

КФГД устанавливает максимальные ставки вознаграждения с 1июля 2008 года, чтобы регулировать ставки взносов банков-участников в системугарантирования депозитов. Максимальные ставки КФГД носят рекомендательныйхарактер для банков-участников.

Вновь опубликованные рекомендуемые максимальные ставкивознаграждения по вкладам не распространяются на ранее открытые вклады за исключением пролонгации вклада в период ихдействия.

Рекомендуемые максимальные ставки вознаграждения подепозитам в иностранной валюте не изменились и составляют:

• 2%годовых – по сберегательным и срочным вкладам в иностранной валюте от одногогода,

• 1%годовых – по остальным вкладам в иностранной валюте.