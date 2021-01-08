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    В Сенате состоялась встреча с наблюдателями от Верховной Рады Украины

    8 Января 2021, 13:37

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Заместитель председателя Сената Аскар Шакиров встретился с делегацией депутатов Верховной Рады Украины, прибывших для наблюдения за выборами в Мажилис Парламента и маслихаты РК, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу палаты Парламента РК.

    Вице-спикер Сената проинформировал о подготовке к предстоящим выборам, отметив важность участия международных наблюдателей в избирательном процессе.

    «Казахстан придаёт большое значение организации выборного процесса в строгом соответствии с общепризнанными стандартами» , - сказал А.Шакиров.

    Было отмечено, что наша страна принимает все необходимые меры по обеспечению должного уровня проведения голосования, принимая во внимание соответствующие рекомендации авторитетных международных организаций. За истекший год Казахстан предпринял конкретные действия по совершенствованию политической системы страны. В 2020 году была законодательно обеспечена реализация президентского пакета политических реформ, в том числе введена 30% квота для женщин и молодёжи в партийных списках, упрощён порядок регистрации политических партий, внедряется институт парламентской оппозиции.

    В свою очередь украинские парламентарии отметили высокий организационный уровень подготовки к выборам и положительно оценили оказанную поддержку, которая содействует международным организациям в наблюдательном процессе.

    Во встрече принял участие член группы по сотрудничеству Сената Парламента РК с Верховной Радой депутат Алтынбек Нухулы.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Сенат Украина Выборы-2021
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