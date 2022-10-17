Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 472.92 eur/kzt 461.24

    rub/kzt 7.68 cny/kzt 65.67
Прогноз погоды
Нур-Султан: +2+4℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Парламент

    В Сенате рассмотрят поправки о делимитации казахстанско-туркменской границы

    17 Октября 2022, 15:26

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Члены Бюро Сената Парламента утвердили повестку дня заседания палаты, запланированного на 20 октября 2022 года, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Сената.

    На заседании палаты, которое состоится в предстоящий четверг, будет рассмотрен законопроект «О ратификации Договора между Республикой Казахстан и Туркменистаном о делимитации казахстанско-туркменской государственной границы и разграничении смежных участков рыболовных зон на Каспийском море».

    Ратификация документа позволит обеспечить благоприятные условия для реализации суверенных прав на недропользование и промысел водных биологических ресурсов, а также стабильность на государственной границе двух стран.

    Также депутаты рассмотрят проект Закона «О ратификации Протокола о внесении изменений в Договор о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года в части пенсионного обеспечения должностных лиц и сотрудников Евразийской экономической комиссии и Суда Евразийского экономического союза, являющихся гражданами Российской Федерации».

    Вступление в силу протокола обеспечивает указанным лицам реализацию и защиту пенсионных прав, приобретенных ими при осуществлении трудовой деятельности в Комиссии и Суде ЕАЭС, наряду с другими категориями граждан, располагающими правом на пенсию за выслугу лет в Российской Федерации.

    В ходе заседания члены Бюро также распределили между постоянными Комитетами Сената законопроекты, поступившие из Мажилиса.

    Фото: senate.parlam.kz
    Сенат Туркменистан
    Новости по теме
    Новости по теме
    Проблемы ветеринарной безопасности изучают сенаторы
    Закрепляющий права народа Казахстана на землю и недра закон принял Сенат
    Сенат принял поправки в законодательство по сокращению полномочий Президента
    Сенат принял поправки в Кодекс об административных правонарушениях
    Популярное
    1 Наркосбытчика и содержателя порностудии задержали в Алматы
    2 Еще один автомобильный мост откроют в Астане в 2023 году
    3 Как идет строительство ТЭЦ-3 в Астане
    4 Рабочая группа проверит законность выдачи ряда лицензий на геологоразведку в РК
    5 Где и когда смотреть бой Айдоса Ербосынулы за титул чемпиона мира
    Новости партнеров