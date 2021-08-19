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    В Сенате Парламента РК состоялась встреча с делегацией Европейского Союза

    19 Августа 2021, 14:42

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Заместитель Председателя Сената Парламента Республики Казахстан Аскар Шакиров встретился со Специальным представителем Европейского Союза по Центральной Азии Тери Хакалой, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Сената.

    Представитель ЕС была проинформирована об основных направлениях деятельности Сената, а также о принятых депутатами законах, направленных на реализацию модернизационной повестки Главы государства.

    Вице-Спикер подчеркнул, что Казахстан уделяет первостепенное внимание вопросам укрепления демократии, верховенства права и прав человека, тем самым демонстрируя готовность к конструктивному диалогу на всех уровнях взаимодействия. Было отмечено, что наша страна является полноправным участником практически всех международных документов в сфере прав человека, в том числе 7 основных правозащитных конвенций ООН.

    Важной темой обсуждения явились вопросы активизации межпарламентских связей.

    «Мы придаем большое значение развитию сотрудничества в межпарламентском направлении. В настоящее время в Европарламенте функционирует Группа дружбы Казахстана и Евросоюза, которая имеет существенный потенциал для способствования развитию торгово-экономических, инвестиционных и гуманитарных связей. Уверен, что активизация этой работы внесет свой важный вклад в дальнейшее развитие двустороннего сотрудничества и укрепления межпарламентских связей», - сказал Аскар Шакиров.

    Были также обсуждены актуальные проблемы центральноазиатского региона, включая ситуацию в Афганистане.

    Автор:

    Махаббат Сыздыкова

    Сенат Евросоюз
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