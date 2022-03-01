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    В Сенате обсуждают механизмы по борьбе с незаконным оборотом оружия

    1 Марта 2022, 19:57

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Депутаты комитета Сената по конституционному законодательству, судебной системе и правоохранительным органам провели расширенное заседание по вопросам регулирования оборота оружия и специальных средств в рамках исполнения поручений Главы государства. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Сената.

    Председатель комитета Владимир Волков считает, что в современном обществе значительно обострилась проблема правового регулирования оборота оружия. С одной стороны, существует мнение о необходимости свободного приобретения оружия, а с другой, естественны опасения в связи с возможным использованием его в криминальных целях.

    «В связи с чем, важное значение приобретает обеспечение системы правоотношений, относящихся к обороту оружия и специальных средств и установление Законом ограничений. Учитывая последние события, полагаем, что оборот оружия и специальных средств нуждается в усиленном государственном регулировании со стороны его компетентных органов», - сказал он.

    По информации Министерства внутренних дел, с 2019 по 2021 годы из незаконного оборота изъято более 12,7 тыс. единиц незаконно хранящегося оружия. Согласно сведениям Генеральной прокуратуры за совершение анализируемых правонарушений в период с 2019 по 2021 годы осуждено 818 лиц. Органами КНБ пресечено 936 фактов провоза и изъятия оружия и боеприпасов через государственную границу.

    В свою очередь, депутат Андрей Лукин отметил, что в настоящее время активно проявляется тенденция резкого увеличения фактов незаконного изготовления огнестрельного оружия из таких видов, как охолощенного, газового, газово-травматического, сигнального и пневматического.

    «Необходимо отметить, что по имеющейся информации в последнее время участились факты провоза через границу предметов оружия, на которых не распространяется разрешительный порядок. Это показывает неэффективность деятельности специальных органов в этом направлении и указывает на отсутствие надлежащей оперативной разработки контрабанды оружия», - добавил Лукин.

    Вице-министр МВД Марат Кожаев с сенаторами согласился, отметив, что, проводя детальный анализ январских событий стоит необходимость совершенствования работы в сфере противодействия незаконному обороту оружия. Он озвучил предложения, касающиеся установления уголовной ответственности за контрабанду охолощенного, газового, травматического и сигнального оружия, а также увеличения возрастного ценза на получение права владения охотничьим гладкоствольным оружием с 18 до 21 года, а для полуавтоматического и нарезного с 21 до 24 лет.

    Кроме того, председатель Казахстанской оружейной ассоциации Сергей Катнов предложил взять под жесткий контроль интернет- торговлю оружием и провести тщательную проверку базаров, барахолок, юридических лиц, не имеющих лицензии, на предмет торговли оружием.

    С докладами также выступили представители Генеральной прокуратуры, Комитета национальной безопасности, Таможенного комитета Министерства финансов, бизнеса и НПО.

    Подводя итоги расширенного заседания, парламентарии подчеркнули, что в ближайшее время Комитет Сената по конституционному законодательству, судебной системе и правоохранительным органам совместно с профильными государственными органами займется законодательной работой по озвученным вопросам и предложениям в целях дальнейшего урегулирования оборота оружия и специальных средств. Также по результатам рассмотрения вопросов в адрес Правительства и уполномоченных органов будут направлены соответствующие рекомендации.

    Автор:

    Ринат Дусумов

    Сенат Безопасность
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