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    В Сенате обсудили сотрудничество Казахстана и Кыргызстана в сфере миграции

    6 Апреля 2021, 20:01

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сенаторы обсудили законопроект «О ратификации Соглашения между Правительством Республики Казахстан и Правительством Кыргызской Республики о сотрудничестве в области миграции». В рамках этого Соглашения стороны планируют усилить двустороннее сотрудничество в сфере миграции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Сената Парламента РК.

    В период коронавируса большое количество мигрантов не могли выехать с территории Казахстана. В связи с этим, было принято постановление Правительства, согласно которому были продлены сроки их пребывания в Казахстане. В начале года миграционной службой совместно с Международной организацией миграции была проведена работа, в следствии которой 133 тысячи мигрантов вернулись на родину.

    Председатель Комитета Владимир Волков проинформировал участников расширенного заседания о том, что в период пандемии коронавируса более 3 тысяч иностранных граждан были привлечены к административной ответственности за нарушение миграционного законодательства. Также возбуждено 27 уголовных дел за организацию незаконного канала транзита через Казахстан.

    Депутат Сената Нурлан Бекназаров отметил, что основная задача законопроекта заключается в создании благоприятных условий для осуществления обмена сведениями касающихся миграционных процессов и вопросов гражданства, а также выявления каналов незаконной миграции.

    «Документ осуществляет взаимодействие в области миграции и защиты прав граждан. Принятие законопроекта позволит создать правовую основу по повышению эффективности сотрудничества двух стран в борьбе с незаконной миграцией и урегулированию миграционных процессов», - сказал сенатор.

    Ожидается, что страны-участницы Соглашения при необходимости смогут получать сведения о регистрации по месту жительства граждан двух стран, пребывающих на территории другой.

    Комитет по конституционному законодательству, судебной системе и правоохранительным органам внёс законопроект на рассмотрение Палаты.

    Автор:

    Махаббат Сыздыкова

    Сенат Кыргызстан Общество
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