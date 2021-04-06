В Сенате обсудили развитие туристской деятельности

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Законопроект «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам туристской деятельности» сегодня обсуждался в Сенате, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу верхней палаты Парламента РК.

На расширенном заседании комитета по социально-культурному развитию и науке отмечалось, что законопроект направлен на стимулирование развития внутреннего и въездного туризма путем оптимизации регуляторных инструментов.

В соответствии с законодательством страны туристические объекты будут включены в список поддерживаемых государством частных предприятий, а также дополнены нормами об инвестиционных преференциях при строительстве новых объектов.

«Создание приоритетных туристических зон поможет сосредоточить ресурсы на наиболее перспективных точках развития и повысит конкурентоспособность территорий на туристическом рынке за счет мультипликативного эффекта, а также повысит эффективность туристских организаций, входящих в туристический кластер», - сказала сенатор Динар Нукетаева.

По итогам обсуждения документ было решено направить на рассмотрение палаты.