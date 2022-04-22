В Сенате обсудили работу миротворческих сил Казахстана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Депутаты Комитета Сената по международным отношениям, обороне и безопасности встретились с руководством Министерства обороны РК. Темой обсуждения стала миротворческая деятельность Вооруженных Сил Казахстана с учетом современных вызовов и реалий, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Сената Парламента РК.

Открывая встречу, председатель Комитета Мухтар Кул-Мухаммед отметил, что наша страна известна во всем мире своей приверженностью стабильности и безопасности, а также инициативами мирных решений многих конфликтов.

«Президент страны – Верховный Главнокомандующий Вооруженными Силами Касым-Жомарт Кемелевич Токаев придает особое значение сотрудничеству с ООН, подчеркивает приверженность целям и задачам ООН, а участие наших военнослужащих в операциях под ее эгидой наглядно подтверждает миролюбивую внешнюю политику Казахстана», - сказал сенатор.

О деятельности миротворческих сил Казахстана рассказал вице-министр обороны Султан Камалетдинов. Он сообщил, что министерством прорабатываются вопросы участия в миротворческих операциях ООН специализированных подразделений, военных наблюдателей и штабных офицеров. Кроме того, ожидается оценочно-консультативный визит экспертов ООН в Казахстан для проверки готовности заявленных национальных миротворческих подразделений. В свою очередь, с развитием центра миротворческой подготовки при Министерстве обороны РК и перспективах миротворческой деятельности более подробно ознакомил начальник учреждения Бауыржан Нигметуллин.

Депутат Дана Нуржигитова подчеркнула, что Казахстан доказал международному сообществу сильную позицию моральных принципов, которые содействуют предотвращению и прекращению конфликтов между другими государствами. Показателем этого, по мнению сенатора, является добровольный отказ страны от владения ядерным оружием, а также активное участие Вооруженных Сил в миротворческих инициативах ООН, что в свою очередь помогает стабилизировать ситуацию в зонах конфликтов и способствует скорейшему восстановлению мира.

В обсуждении вопроса приняли участие и члены Комитета Талгат Мусабаев, Нуржан Нурсипатов, Сергей Ершов, которые обратили внимание министерства на особенности комплектования национального контингента не только за счет личного состава Минобороны, но и МВД, МЧС и гражданских организаций. Также сенаторы акцентировали внимание на новых возможностях, появившихся с принятием 13 апреля 2022 года Указа Главы государства, направленного на дебюрократизацию деятельности министерств и необходимость оперативного решения любых проблемных вопросов, как нормативного, так и организационно-распорядительного характера.