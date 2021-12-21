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    В Сенате обсудили Методику определения порога минимальной достаточности

    21 Декабря 2021, 17:35

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сенаторы обсудили Методику определения порога минимальной достаточности пенсионных накоплений. На встречу были приглашены представители Министерства труда и социальной защиты, АО «ЕНПФ» и другие, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Сената Парламента РК.

    Открывая мероприятие Председатель Комитета Сената по финансам и бюджету Ольга Перепечина отметила, что инициатива Президента страны по предоставлению гражданам права на использование части пенсионных накоплений - была принята населением позитивно. Данная реформа стимулировала вывод из тени заработных плат наёмных работников, дала импульс строительной и смежной с ней отраслям, хотя в тоже время и повлияла на рост цен на жилье, отметила сенатор.

    «Сенаторов вопрос возможности изъятия части пенсионных накоплений всегда волнует, так как он очень важен для значительной части наших сограждан. Депутатский корпус в ходе своей деятельности всегда ставил во главу социальное благополучие наших соотечественников и будет придерживаться этих принципов в дальнейшем», - подчеркнула Ольга Перепечина.

    Основная цель встречи – прояснить ситуацию с предполагаемым повышением минимального порога достаточности пенсионных накоплений. Депутаты обратились к экспертам за разъяснениями принципов работы Методики определения порога минимальной достаточности. Такую информацию сенаторам предоставил вице-министр труда и социальной защиты населения, а руководитель АО «ЕНПФ» рассказал о возможном влиянии использования части пенсионных накоплений на осуществление фондом функции по пенсионному обеспечению.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Сенат Минтруда РК ЕНПФ
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