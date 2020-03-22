В семи регионах страны объявлено штормовое предупреждение
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В нескольких регионах страны объявлено штормовое предупреждение, передает МИА «Казинформ».
По информации РГП «Казгидромет», 23 марта в Акмолинской области ожидаются низовая метель, ночью и утром туман. Ветер юго-западный с переходом на северный, местами 15-20 м/с.
В Нур-Султане 23 марта ожидаются низовая метель, ночью и утром туман. Вероятность шторма 85-90 %.
23 марта в Северо-Казахстанской области ночью на большей части ожидается снег. Местами ожидается метель. Днем местами гололед. Ветер северо-западный днем местами 15-20 м/с. В Петропавловске 23 марта ночью ожидаются снег, низовая метель. Ветер северо-западный днем порывы 15-20 м/с. Вероятность шторма 90-95 %.
23 марта в Кызылординской области ожидается местами пыльная буря. Ночью ветер северо-восточный, восточный местами 15-20, порывы 25 м/с. В Кызылорде днем 23 марта ожидаются пыльная буря, ветер северо-восточный порывы 15-20 м/с.
Днем 23 марта в Мангистауской области местами - пыльная буря, ветер восточный, юго-восточный, днем местами 15-20 м/с. Вероятность шторма 90-95%.
23-25 марта Туркестанской области местами ожидается ветер северо-восточный, 15-20, в горных и северных районах, порывы 23-28 м/с. В Туркестане ожидается ветер северо-восточный, порывы 15-20 м/с. Вероятность шторма 90-95 %
В Шымкенте ожидается ветер северо-восточный, порывы 15-20 м/с.
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