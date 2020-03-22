+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: 0 °С
Алматы: 15 °С
USD 444.80 EUR 476.78
RUB 5.72 CNY 62.87
Скачать
Новости
Вся лента >>>

В семи регионах страны объявлено штормовое предупреждение

22 Марта 2020 17:59
Поделиться:
В семи регионах страны объявлено штормовое предупреждение

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В нескольких регионах страны объявлено штормовое предупреждение, передает МИА «Казинформ».

Новости по теме
Спутниковые снимки помогли определить объемы снега в стране
Месячная норма осадков выпала за сутки в СКО Шторм ожидается в Нур-Султане и шести областях РК 22 марта Шторм ожидается в Мангистауской области

По информации РГП «Казгидромет», 23 марта в Акмолинской области ожидаются низовая метель, ночью и утром туман. Ветер юго-западный с переходом на северный, местами 15-20 м/с.

В Нур-Султане 23 марта ожидаются низовая метель, ночью и утром туман. Вероятность шторма 85-90 %.

23 марта в Северо-Казахстанской области ночью на большей части ожидается снег. Местами ожидается метель. Днем местами гололед. Ветер северо-западный днем местами 15-20 м/с. В Петропавловске 23 марта ночью ожидаются снег, низовая метель. Ветер северо-западный днем порывы 15-20 м/с. Вероятность шторма 90-95 %.

23 марта в Кызылординской области ожидается местами пыльная буря. Ночью ветер северо-восточный, восточный местами 15-20, порывы 25 м/с. В Кызылорде днем 23 марта ожидаются пыльная буря, ветер северо-восточный порывы 15-20 м/с.


Днем 23 марта в Мангистауской области местами - пыльная буря, ветер восточный, юго-восточный, днем местами 15-20 м/с. Вероятность шторма 90-95%.

23-25 марта Туркестанской области местами ожидается ветер северо-восточный, 15-20, в горных и северных районах, порывы 23-28 м/с. В Туркестане ожидается ветер северо-восточный, порывы 15-20 м/с. Вероятность шторма 90-95 %

В Шымкенте ожидается ветер северо-восточный, порывы 15-20 м/с.


Подписывайтесь на наш канал:

Ключевые слова: Нур-Султан, Акмолинская область, Кызылординская область, Северо-Казахстанская область, Туркестанская область, Казгидромет, Мангистауская область, Шымкент, погода,
Поделиться:
Загрузка...
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
Мухамедиярова Жанара
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Гульмира Байзакова
Гульмира Байзакова
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Нургуль Калиева
Нургуль Калиева
954-047
rusred@inform.kz

Архив