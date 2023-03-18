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    В семи областях и в Алматы объявлено штормовое предупреждение

    18 Марта 2023, 21:45

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - 19 марта в семи областях и в городе Алматы объявлено штормовое предупреждение, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт РГП «Казгидромет».

    19 марта в центре, на востоке Кызылординской областиожидается ветер северо-восточный утром и днем 15-20 м/с. В г. Кызылорда ожидается северо-восточный ветер утром и днем порывы 15-20 м/с.

    19 марта на севере, востоке Акмолинской области ожидаются низовая метель. Ночью и утром на западе области туман. Ветер юго-западный с переходом на северо-восточный на севере, востоке области порывы 15-20 м/с.

    19 марта ночью на большей части Северо-Казахстанской области ожидается снег. На севере, востоке, юге области ожидаются низовая метель, гололед. На западе области ожидается туман. Ветер северо-западный, северный на большей части области порывы 15-20 м/с. В г. Петропавловск ожидается низовая метель. Ветер северо-западный, северный порывы 15-20 м/с.

    19 марта в горных, предгорных районах Алматинской области ожидается туман. Ветер северо-восточный, на востоке, в горных районах области порывы 15-20 м/с.

    В г. Алматы 19 марта ночью и утром ожидается туман.

    19 марта на востоке Костанайской области ожидается низовая метель. На юге области ожидаются туман, гололед. Ветер северо-восточный на востоке области порывы 15-20 м/с. Температура воздуха днем 3-8 мороза, на юге 1 тепла.

    Днем 19 марта на севере, юге, востоке Павлодарской области ожидаются низовая метель, гололед. Ветер северо-западный днем на севере, юге, востоке области порывы 15-20 м/с. В г. Павлодар утром и днем ожидается низовая метель. Ветер северо-западный порывы 15-20 м/с.

    19 марта на севере, в горных районах Туркестанской области ожидается ветер северо-восточный 15-20 м/с.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

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