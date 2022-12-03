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    В семи городах Казахстана ожидаются неблагоприятные метеоусловия

    3 Декабря 2022, 06:34

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - По прогнозам синоптиков, 3 декабря неблагоприятные метеорологические условия ожидаются в Алматы, Шымкенте, Актобе, Кокшетау и Риддере (2 степени), Семее (2 степени), Усть-Каменогорске (2 степени), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт РГП «Казгидромет».

    Метеорологические условия в данных городах будут способствовать накоплению веществ в атмосфере. Ожидается пониженный уровень загрязнения воздуха. В остальных городах Казахстана метеоусловия будут благоприятными.

    При неблагоприятных метеоусловиях рекомендуется:

    - сократить время пребывания на открытом воздухе, особенно вблизи автотрасс или других источников загрязнения. Детям и беременным женщинам следует отказаться от длительных прогулок;

    - людям, страдающим хроническими заболеваниями легких, сердечно-сосудистыми, аллергическими заболеваниями, при нахождении на открытом воздухе необходимо иметь при себе лекарственные препараты;

    - ограничить физическую нагрузку на открытом воздухе. Занятие физкультурой и спортом проводить в закрытых спортивных комплексах.

    При неблагоприятных метеоусловиях 2 степени рекомендуется:

    - сократить время пребывания на открытом воздухе, особенно вблизи автотрасс или других источников загрязнения. Детям и беременным женщинам следует отказаться от длительных прогулок;

    - проводить влажную уборку в жилых помещениях и на рабочих местах;

    - людям, страдающим хроническими заболеваниями легких, сердечно-сосудистыми, аллергическими заболеваниями, при нахождении на открытом воздухе необходимо иметь при себе лекарственные препараты;

    - ограничить физическую нагрузку на открытом воздухе. Занятие физкультурой и спортом проводить в закрытых спортивных комплексах;

    - промывать нос и горло при возвращении домой;

    - не допускать сжигание отходов и мусора.

    Ранее сообщалось, что в большинстве городов Казахстана 3 декабря ожидается погода без осадков.

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

    Экология Казгидромет Погода Природа
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