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В семи городах Казахстана ожидаются неблагоприятные метеоусловия

9 Ноября 2021 03:00
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В семи городах Казахстана ожидаются неблагоприятные метеоусловия

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Неблагоприятные метеоусловия ожидаются 8 ноября в семи городах Казахстана, передает МИА «Казинформ».

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Как сообщили в РГП «Казгидромет», неблагоприятные метеорологические условия ожидаются в городах Алматы, Атырау, Шымкент, Балхаш, Жезказган, Караганда и Темиртау.


Неблагоприятные метеоусловия (НМУ) представляют собой сочетание краткосрочных метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха. При возникновении НМУ возможно ухудшение качества атмосферного воздуха в населенных пунктах. Одним из важнейших факторов, определяющих формирование уровня загрязнения, является прогноз синоптической ситуации (ветер, осадки, влажность, температура воздуха).


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#Алматы   #Атырауская область   #Карагандинская область   #Экология   #Казгидромет   #Шымкент   #Погода  
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Автор:

Гульмира Байзакова

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